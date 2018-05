Premio menor de Deschamps al Sevilla

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ofrecerá mañana una prelista de 35 futbolistas que antes del 4 de junio deberá quedarse en 23 mundialistas.

El técnico del combinado 'Bleu' dará un 'premio menor' a dos de los tres sevillistas que están atentos a la convocatoria que dará esta noche, durante el telediario de la cadena 'TF1' por un acuerdo firmado con la Federación Francesa (FFF).

Según ha filtrado RMC entre los 35 nombres que dará hoy el seleccionador no va a estar Lenglet, que tenía opciones por la lesión de Koscielny; pero sí sus compañeros Wissan Ben Yedder y Steven Nzonzi. No obstante, siempre según las citadas fuentes y salvo sorpresa de última hora, ninguno de los dos sevillistas estará entre los 23 que viajarán a Rusia para enfrentarse en el Grupo C del Mundial a la Dinamarca de Simon Kjaer y a Perú.

Deschamps tenía previsto anunciarla el día 15, pero lo pospuso por el Marsella, que esta noche juega la final de la Europa League ante el Atlético.

Francia disputará tres 'bolos': el 28 de mayo, ante Irlanda en Saint Denis; el 1 de junio, con Italia en Niza; y el día 9, en Lyon ante Estados Unidos.