Cordón, descartado; Caparrós mira de reojo al banquillo

Era la opción que más gustaba, y casi la única, para reemplazar a Óscar Arias al frente de la dirección deportiva, pero en el Sevilla FC ya dan por descartado a Antonio Cordón. Realmente, el que se ha descartado ha sido él mismo, por los motivos que desveló ESTADIO el pasado día 10.

Hasta esta semana, no obstante, en Eduardo Dato se creía que había alguna pequeña posibilidad de convencer al valenciano, pero ya se trabaja en otras vías. La opción de que sea Joaquín Caparrós, rodeado de algunos exjugadores del club, está muy viva, si bien, según ha podido saber este diario, por la mente del utrerano, pese a no reconocerlo públicamente, está la posibilidad de seguir sentado en el banquillo. Tiene a la plantilla, además, de su parte.

En el Sevilla, sin embargo, no van a tomar ninguna decisión respecto al banquillo hasta que no tengan un nuevo director deportivo, algo totalmente lógico, por otra parte. Si bien es cierto que a Cordón le gustaba, en el caso de alcanzar un acuerdo, la opción de Manuel Pellegrini, cuyos agentes están negociando ahora con el West Ham, no se ha profundizado en la idea de quién se será el técnico blanquirrojo en la 18/19. Primero, el director deportivo.

Sin que se le haya dado mucho peso dentro del consejo a los ofrecidos André Geraldes y Omar Milanetto, ambos nombres se mantienen en una lista con bastantes nombres nacionales como extranjeros. Lo que se ha hecho, sin embargo, es tantear a Miguel Ángel Gómez, otrora 'mano izquierda' de Monchi que tomó la determinación de marcharse al Real Valladolid tras elegir el club a Arias para reemplazar al de San Fernando. Al menos por ahora, no desea volver.

La opción de Damien Comolli

El mercado ofrece una alternativa que aún no había trascendido, la de Damien Comolli, ex de Saint-Étienne, Tottenham, Liverpool o AS Monaco. Comolli, en la agenda del Fenerbahçe, habla francés (su lengua nativa), español, inglés e italiano, y tiene un buen dominio de LaLiga. Es conocido en Inglaterra por firmar a Andy Carroll por 41 millones de euros, cuando no paraba de goleador con el Newcastle, aunque, sobre todo, por sus grandes aciertos, como Luis Suárez, Gareth Bale o Luka Modric, al igual que por vender a Fernando Torres por 57 kilos. Comolli tiene 49 años, es entrenador, scout y director deportivo.

Ahora mismo, pese a ello, en Nervión se apuesta por una alternativa más de la casa. ¿Podrías ser Caparrós una especie de mánager a la inglesa, entrenando y teniendo peso en la dirección deportiva? Él, desde luego, sigue mirando de reojo al banquillo.