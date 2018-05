Las fechas para la Supercopa de España no son definitivas

Barça y Sevilla no saben aún cuándo podrán enfrentarse este verano.

En la Asamble a de LaLiga, celebrada en la mañana de este jueves, en Madrid (José Castro tomó un AVE a las 07:45 horas para acudir a la misma), se han propuesto las fechas para que FC Barcelona y Sevilla FC disputen la Supercopa de España. Se pretente que se disputen los encuentros de ida y vuelta, respectivamente, los días 5 y 12 de agosto.

Sin embargo, las mismas no son definitivas, según aseguran fuentes cercanas al club nervionense. El Barça debe estar el día 4 en Estados Unidos, para disputar la International Champions Cup, mientras que el Sevilla debería disputar la última previa de la Liga Europa el 9, teniendo que enfrentarse el 7 al Inter en Milán.

Si la Federación no encuentra una salida a este asunto, sería el Consejo Superior de Deportes el que situase la Supercopa en el calendario. Los clubes, no obstante, aún tienen mucho que decir. La decisión final respecto a las fechas no está tomada.