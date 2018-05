Nolito: "Me he sentido infrautilizado".

El jugador del Sevillla Nolito ha pasado por los micrófonos de Radio Marca, donde ha confesado sentirse infrautilizado esta temporada en el Sevilla. Además, ha hecho una valoración de la temporada de la entidad de Nervión y sobre su situación como miembro del Sevilla, además de más temas de actualidad.

La dificultad de la competición actual: "La verdad es que es complicado, cualquier equipo compite, en todas las competiciones tienes que estar al 100%. El fu´tbol es así."

Sobre la temporada del Sevilla y sus objetivos: "Sinceramente nuestro objetivo de Liga era clasificarse para Champions, pero jugando tres competiciones tiene mérito que al final quedemos séptimos. Antes de la Real Sociedad nadie confiaba."

Valoración de la campaña: "Ha sido muy díficil, te viene Champions, te viene Liga, han sucedido muchas cosas alrededor del Sevillla, yo no sabría decirte exactamente la nota de la temporada."

Sobre sus minutos en la temporada: "Yo individualmente me he sentido infrautilizado. Hemos tenido una plantilla de puta madre y sin oportunidad un jugador se viene abajo. Uno que juega diez, veinte y treinta minutos lo nota, pierde con respecto a los demás"

El impacto de Caparrós en la plantilla: "El Sevilla tiene muy buena plantilla, llegó el míster y nos dio cariño, confianza y útiles."

Sobre si hubiera sido mejor no cambiar de entrenador: "Eso nunca se sabe. A principios de Liga había buena plantilla. Si no rotas no puedes estar al cien por cien."

Las sensaciones de la temporada a nivel individual: "No ha sido la temporada que yo esperaba. Hay muchos jugadores buenos, pero yo necesitaba confianza. He vivido una temporada muy rara."

Ante los cambios en dirección deportiva y en parcela técnica: "Nosotros en ese aspecto no nos metemos, son decisiones que tiene que tomar el club, pero esas son decisiones que al equipo le pueden afectar. Pero hay que tirar para adelante y que la próxima temporada vaya mejor."

Berizzo al Athletic de Bilbao: "Le tengo cariño a Berizzo, individualmente me ha ayudado. El míster lo ha pasado muy mal por la enfermedad y le deseó mucha suerte allá donde vaya".

La opción de Joaquín Caparrós para la dirección deportiva: "Es de la casa, podría ser perfectamente nuestro director deportivo".

El último derbi: "En la segunda partye fuimos muy superior al Betis, ellos se encontraron con el segundo gol y conseguimos un punto. Se nos escapó vivo el partido".

Sobre el año del Betis: "El Betis ha hecho buena temporada, pero ya veremos el año que viene con tres competiciones. Tiene mérito, pero no nos fijamos en el rival".

Sobre su futuro: "Me quedan dos años de contrato el Sevilla y espero cumplirlos".

Sobre la posibilidad de que Lenglet vaya al Barcelona: "Sinceramente, no me gusta dar consejos en esas decisiones. El Barcelona tiene muchísima exigencia, pero él es un chaval joven, él decidirá. Si se va, una pena, porque nos quitan a un central muy potente".