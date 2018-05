Sandro: "¿Que siga Caparrós como entrenador? Ojalá"

Sandro Ramírez fue el único de los cedidos que arribó en enero sin opción de compra, estando ahora por definir su futuro. Óscar Arias rascó el compromiso del Everton a sentarse a negociar a final de temporada por el canario, que no ha conseguido estrenarse como goleador con el Sevilla.

"Lo tengo clarísimo. Depende del Sevilla, que es quien tiene la palabra para mi salida del Everton. Ahora, a final de temporada, se verá", ha declarado el delantero en Radio Sevilla.

El canario también despachó sobre Montella y su gestión de la plantilla: "Con Montella no teníamos mucho protagonismo. Roque y yo teníamos posibilidades y estábamos a buen nivel para jugar. Quizá nuestro primer partido (en Eibar) nos pasó factura, pero esa pregunta es para Montella (...) Se empeñaba en ponerme en banda. Puedo jugar ahí, pero no es el puesto en el que me siento más cómodo. Mi forma de jugar es apropiada para hacerlo de '9'".

Sandro respondió con un "ojalá" a la opción de que Caparrós siga como técnico. "Yo creo que no quiere. Ya lleva muchísimos partidos en la elite; está difícil", añadió.

Respecto a su 'sequía', comentó: "Es complicado en el día a día. Pasan los partidos y no abres la lata. Hay que ser duro de cabeza y ser conscientes de que siempre he hecho goles. Cuando llegue el primero, todo será más fácil".