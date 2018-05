Caparrós dice que no será director deportivo ni entrenador en la 18/19

Caparrós no se ve formado para ser director deportivo del Sevilla.

Ni director deportivo, un puesto que nunca le ha atraído y para el que no se ve formado, ni entrenador del Sevilla en la 18/19, pues entiende que ha llegado su hora de echarle un lado. No ha especificado hacia cuál, pero Joaquín Caparrós tendrá otro cargo en el club nervionense. Seguramente, entre la cantera, lo que realmente le apasiona, y el presidente, a quien daría consejo.

El utrerano ha comparecido en la tarde de este jueves y, pese a que ha querido evitarlo, de lo que menos ha hablado ha sido del intrascendente encuentro de este sábado, ante el Deprotivo Alavés. Esto es lo que ha comentado Caparrós:

- Tras lograr el objetivo en esta corta etapa, ¿existe la posibilidad de que siga en el banquillo?

- Yo lo dejé muy claro... En la primera conversación con el presidente y la rueda de prensa. Mañana será un partido muy especial para mí. Para mí ha sido corto, pero muy intenso y muy bonito, porque no había vivido el himno desde el banquillo. He tenido una plantilla espectacular".

- ¿De verdad que no se plantea seguir, tras lo vivido?

- Como decía el maestro, yo ya tengo 'el culo pelao'. Los artífices son los futbolistas, el cuerpo técnico... Me va a faltar uno para los 500 partidos, y eso es un halago. Es una satisfacción llegar a estos números y terminar en un club como éste. Es un día importante para transmitiros esto, pero también es día de centrarnos en el partido de mañana.

- Entonces, ¿qué puesto va a ocupar?

- Eso cabe para otra rueda de prensa. Lo hemos hablado mucho... Lo tenemos claro y ya lo diremos. La dirección deportiva no creo que sea el puesto. En otros puestos podría dar más al club.

- Jugarán Lara o Pozo ante el Alavés?

- Veremos si van convocados y en el transcurso del partido... Es verdad que son dos chicos con una gran proyección. Vamos a esperar.

- ¿Cómo se ha recibido la convocatoria de Francia en el vestuario?

- Lenglet es un chico que me ha sorprendido por su madurez. Tiene una personalidad grande. Por Nzonzi nos alegramos todos. He hablado mucho con él estos días, es una gran persona y lo que hemos hablado tiene premio. Estar entre los 23 de Francia es un gran logro. No es fácil. Y Lenglet tendrá su premio a muy corto plazo, seguro.

- ¿Cómo valora su etapa en el banquillo?

- Esa valoración la tenéis que hacer vosotros. Es verdad que el equipo ha estado jugando miércoles-domingo, y eso no es fácil... Para mí era clave romper la dinámica negativa en el primer partido. Es verdad que el derbi no se puedo ganar, pero el equipo hizo méritos. La nota es buena.

- Quiere decir algo por su gesto a los béticos....

- Eso ya forma parte del pasado. Para el siguiente derbi queda mucho.

- ¿Cómo es su relación con Castro?

- El presidente, el director de comunicación, la afición... El recibimiento ha sido espectacular. No esperaba percibir tanto cariño. He hablado mucho con el presidente estos días, como no puede ser de otra forma. La comunicación es fundamental. Es importante lanzar un mensaje único, pues refleja unión y fuerza. Debemos estar todos con el mismo pensamiento.

- ¿Qué perfil de entrenador le gustaría para el año próximo?

- No me mojo. Debo tener cuidado con lo que digo. Seguro que el técnico que venga tendrá un buen currículum y tendrá muchas posibilidades de meter al equipo lo más arriba posible.

- ¿Cree que en el club se ha perdido la humidad?

- Humildad es saber reconocer de dónde vienes, saber su historia, lo que te ha costado conseguir éxitos... El otro día había jugadores en nuestra plantilla que no sabían que estaban entrenando con un campeón del mundo, como es Marchena. Pero la gente está centrada. El ambiente contra la Real y el Madrid fue increíble. La gente hizo un esfuerzo y nosotros debíamos transmitirles lo mismo. En el Sevilla hay mucho talento, y no lo digo por dejar una frase hecha. En el club hay un nivel muy alto. Jugadores de 13-14 años que deben llegar a Primera. Si en cinco años algunos chicos de la cantera no están en el primer equipo es para matar al que esté aquí.