Mercado, ya en Argentina: "Me asusté por la lesión"

Gabriel Mercado llegó este viernes a Argentina para sumarse a los otros cinco de los 35 preseleccionados para la Albiceleste que ya se entrenan en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con miras al Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.

Mercado dijo en rueda de prensa desde el aeropuerto que está "un poco mejor" de su lesión en la espalda, que "todavía" siente un poco de dolor pero que llegará "al ciento por ciento" al Mundial.

"Tengo muchísimas ganas de estar, el año fue positivo, jugué como 50 partidos, ritmo de competencia tengo. Me asusté; no quería perderme el Mundial. Cuando sentí que era algo parecido a lo del año pasado, me asusté. Hay muchos días para recuperarse y eso me va a ayudar. Estoy a disposición del cuerpo médico", indicó. "Vine con muchas ganas de estar en la lista de los 23. A pesar de que hablé con él (Jorge Sampaoli) y me dio la idea que iba a estar, hay que ser respetuoso de todos los compañeros. Hay que esperar que dé la lista de los 23", agregó.

El defensa de 31 años dijo que llegará en óptimas condiciones físicas al primer partido, el 16 de junio ante Islandia, porque tiene días de sobra para recuperarse.

La AFA informó a través de su sitio web que Mercado pasó esta mañana por las instalaciones y que esta misma tarde realizará "trabajos de kinesiología".

Javier Mascherano, Sergio Agüero, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, los otros preseleccionados que comenzaron los entrenamientos bajó las órdenes de Jorge Sampaoli, tuvieron esta mañana la cuarta práctica.

"Realizaron la tradicional entrada en calor con el preparador físico Jorge Desio y, posteriormente, hicieron movimientos de presión en espacio reducido. Para finalizar la práctica, bajo la atenta mirada del entrenador, los cinco futbolistas efectuaron un reducido junto a un grupo de sparrings (juveniles)", detalló la AFA.

Este lunes Sampaoli anunciará la nómina definitiva de los 23 mundialistas.

El domingo 27 Argentina tendrá un entrenamiento abierto al público en el estadio de Vélez Sarsfield, el José Amalfitani, y dos días después recibirá a Haití en la Bombonera en un amistoso.

Al día siguiente la Albiceleste partirá rumbo a España para continuar en Barcelona los entrenamientos y el 9 de junio visitará a Israel en el último amistoso previo al Mundial de Rusia.