Rubiales sobre la Supercopa: "La opción de partido único no es la que más me gusta"

Rubiales sobre la Supercopa: "La opción de partido único no es la que más me gusta"

Luis Rubiales ganó las elecciones y fue nombrado como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Uno de los temas candentes que tendrá Rubiales en las próximas fechas, será la Supercopa de España.

Rubiales ha hablado sobre ello, aunque no ha aclarado el tema en exceso. Parece que la competición no tendrá grandes cambios de momento y matendrá su formato actual. El problema de las fechas al haber Mundial este verano y la disputa de las rondas previas europeas del Sevilla, se solucionará cuando hable con los presidentes de ambos clubes: "Voy a llamar a Pepe Castro y a Bartomeu. Se están sacando conclusiones sin que haya calendarios, lo aprueba la RFEF a propuesta de un acuerdo conjunto con la patronal y el sindicato y cuando nos llegue esa propuesta, lo estudiaremos y veremos. Una vez que tengamos el calendario podremos ver si hay un lugar o una fecha para hacerlo. Lo primero que tengo que hablar es con los presidentes pero es complicado, la opción de partido único no es la que más me gusta. Hay clubes que para ellos, una taquilla de Supercopa supone 8 o 10 millones de euros".