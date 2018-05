El Sevilla se fija en Musacchio

El Sevilla FC tiene anotado en su agenda al defensa del Milan Mateo Musacchio como opción para reforzar la posición de central. Así informa Gazzamercato, que apunta a que el jugador no está teniendo protagonismo en el conjunto 'rossonero', por lo que no sería raro que saliese del equipo este verano. Desde la entidad sevillista lo saben y no le pierden de vista.

El argentino ha tenido poco espacio en el Milan, menos incluso desde la marcha de Montella, que fue su principal valedor y que también le pidió para el Sevilla cuando llegó en enero, además de haber sufrido algunos problemas físicos que le han mantenido alejado del once inicial. El club no estaría conforme con el rendimiento del defensa y éste, a su vez, no estaría contento con las pocas oportunidades que le han dado, por lo que ambas partes estarían de acuerdo en buscar una salida.

Ahí es donde entra el Sevilla, que según estas informaciones busca un central para la próxima temporada. La idea de los de Nervión sería conseguir una cesión con opción de compra obligatoria, una posibilidad que el Milan ve con buenos ojos.

La realidad es que a día de hoy, el Sevilla está en la búsqueda de un director deportivo que se ocupe de toda la planificación deportiva, por lo que el tema de los fichajes está totalmente aparcado y cualquier traspaso que se pudiera realizar estaría pendiente del 'O.K.' del nuevo gestor.