Sevilla FC-Alavés (1-0): Cordura para cerrar una temporada de locos

Podría haberse tenido que jugar la vida en esta tarde de sábado gris y lluviosa, pero el Sevilla, contra todo pronóstico, amarró la clasificación para la Europa League antes del epílogo liguero, tras ver pasar por su banquillo, en una temporada extraña, de locos, a Berizzo, Montella y, finalmente, un Caparrós que, según dijo en la previa, se pasa definitivamente a los despachos. Ha puesto cordura y el sevillismo le está muy agradecido, como se lo hizo ver al acabar el partido mientras el utrerano derramaba algunas lágrimas.

Caparrós le cambió en muy poco tiempo la cara a un equipo que, frente a un Alavés competitivo que tampoco se jugaba nada, presentaba algunas novedades en un once sin Mercado, Banega, Correa o Arana, una de las grandes apuestas del saliente Óscar Arias que, como Kjaer o Muriel, tuvo que empezar el choque en el banquillo. Al lateral brasileño, en cualquier caso, habrá que empezar a valorarlo a partir de la próxima temporada, pues en ésta aterrizó tarde, tras nueve meses de competición con el Corinthians y uno de vacaciones, en la que el club, lamentablemente, se despreocupó de su estado físico. Por este tipo de errores, y no por la valoración general de la temporada del equipo, que no es mala, se busca otro director deportivo. Ya va tarde...

Sobre el verde, la demostración de que Caparrós no sólo ha tocado el botoncito de la motivación. Lo que parecía un 4-2-3-1, era en realidad un 4-4-2, con Sandro y Ben Yedder arriba, y Franco Vázquez como extremo derecho. El 'Mudo', enorme, mostraba una clara tendencia interior, para dejarle todo el carril diestro a un Layún al que se le da mejor atacar que defender. La primera ocasión fue del canario, en el 5', pero su lanzamiento con la zurda se fue al lateral de la portería de Pacheco (el excanterano del Real Madrid gusta en Nervión para reemplazar a Rico). Y la segunda ocasión local, también. Sandro mostró velocidad para desmarcarse y técnica, para bajar un pase largo de Pareja, si bien le faltó tino, pues su disparo cruzado se marchó fuera. Más tarde, el intento fue de Sarabia, de falta directa.

Pese a que Sobrino, con un disparo a la escuadra, daba un buen susto, el Sevilla apretaba. Dominaba -al menos, hasta los tres cuartos de campo-, y lo hacía jugando bien... sin Banega. Porque Nzonzi está feliz (mérito de Caparrós) y porque Roque Mesa es un excelente futbolista. Demérito de Montella, como el de infrautilizar a Ben Yedder, el único delantero de la plantilla con gol (ha 'mojado' en los tres partidos bajo la batuta del utrerano). El franco-tunecino fue, precisamente, quien inauguró el marcador en el 29', tras una excelente pared con el 'Mudo', muy hablador sobre el campo. Él y Ben Yedder, precisamente, pudieron hacer el 2-0 antes del descanso, pero se exhibió Pacheco, mostrando reflejos, primero, y un buen uno contra uno, después.

En los vestuarios se quedó un Nzonzi que podría haber disputado sus últimos minutos como blanquirrojo. El Sevilla, más aún yendo al Mundial, sólo debe pedir la cláusula por un centrocampista 'top', de los que hay pocos. Mejor uno difícil de llevar y bueno, como él, que otro disciplinado y sin talento. ¿O no?

Tras un disparo clásico de Nolito y de lesionase el árbitro, Abelardo decidió meter a dos de sus hombres más importantes: Ibai y Munir. Y Caparrós, a Muriel por un Sandro que, pese a no marcar como sevillista, ha dejado patente que el nuevo director deportivo cometerá una torpeza si no lo ficha.

Hasta el final, hubo tiempo para reafirmar que Sarabia (¡Átenlo!) juega bien donde sea, que al 'Mudo' sólo hay que rodearle bien para que aflore su talento (llegó a marcar, en offside), que en la cantera sí hay de dónde tirar (debutó Lara) o que a este Sevilla sí es muy complicado marcarle. Antes era una madre. Pero que es la temporada ha sido muy rarita. A ver si en verano sigue la cordura que ha impuesto Caparrós en un epílogo que da, al menos, para esbozar una media sonrisa.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: David Soria; Layún, Nico Pareja, Lenglet, Sarabia; Franco Vázquez, Nzonzi (Pizarro, m.46), Roque Mesa, Nolito (Lara, m.81); Ben Yedder, Sandro (Muriel, m.64).

0 - Alavés: Pacheco; Martín Aguirregabiria, Ely, Maripán, Ely, Diéguez (Tomás Pina, m.76); Sobrino, Dani Torres, Wakaso, Burgui (Munir, m.61); Demirovic, Bojan (Ibai, m.61).

Gol: 1-0, M.28: Ben Yedder.

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (Comité Madrileño), que fue sustituido por el cuarto árbitro, el también madrileño Hugo José López Puerta (m.59), por una lesión en el muslo derecho. Fueron amonestados los locales Nico Pareja (m.71) y Sarabia (m.81), y a los visitantes Diéguez (m.75) y Tomás Pina (m.84).

Incidencias: Partido de la trigésima octava y última jornada de LaLiga Santander, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 23.000 espectadores. Césped en buen estado en tarde lluviosa.