El "sueño cumplido" de Lara

Caparrós no sólo ha cumplido con creces el objetivo que se le encomendó, sino que también ha brindado al sevillismo el debut de un canterano, José Alonso Lara. Y el joven futbolista, que comenzó la temporada en el División de Honor, pasando a formar parte del Sevilla Atlético pocos meses después, se mostró, lógicamente, "muy contento" por ello. "He cumplido mi sueño, por el que he estado peleando estos años atrás, y estoy muy agradecido a todos, al míster, a mis compañeros... Estoy muy feliz", aseveró el canterano, quien no dudó en resaltar el importante papel que ha jugado Caparrós en este tramo final de la temporada.

"Desde que él llegó ha contado con la cantera, y es una suerte que se haya fijado en mí, en un trabajo que me ha llevado hasta el día de hoy. Él me ha dado la oportunidad que esperaba durante tantos años. Quiero también recordar a mi compañero Pozo, que se ha quedado a las puertas del debut y que tenía las mismas posibilidades que yo. Estábamos calentando y cualquiera podía salir. Me ha tocado a mí y estoy muy agradecido al míster. Ahora, a seguir trabajando", concluyó.