Caparrós deja más pistas sobre su próximo cargo

Sigue sin dejar claro qué cargo va a ocupar y, sobre todo, cuál le gusta más. Tal y como informó ED, Joaquín Caparrós no deja de mirar de reojo al banquillo, aunque sabe que, como es lógico, el nuevo director deportivo traerá bajo el brazo a un entrenador 'de su cuerda'. Así las cosas, el utrerano hará, según dice, lo que el club le diga, siempre y cuando él entienda que en ese cargo puede aportar su experiencia. Lo de la dirección deportiva lo ve menos, por falta de tablas, pero recuerda que el Sevilla, además de a canteranos, también ha formado a directores deportivos, "como Monchi". Esto es lo que comentó Caparrós en Cope:



Un dulce final de Liga

"Ha sido muy emotivo. Mi agradecimiento a una afición que me lo ha dado todo. He podido entrenar y disfrutar de un equipo como el Sevilla. Yo estaba en deuda con ellos y, al final, se han conseguido unos objetivos que estaban complicados. El club un año más estará en Europa... Y gracias a los futbolistas. Con ese talento que tienen, todo es más fácil".



¿Se descarta para seguir como entrenador el año que viene?

"Sí, bueno... El club está buscando director deportivo y entiendo que éste traerá su entrenador... Yo, a partir del martes, porque tenemos un amistoso y un acto, ya empezaré a trabajar en las funciones que diseñemos. Yo estaré siempre al servicio del Sevilla. Haré lo que me pidan, si entiendo que en eso puedo aportar. Quiero aportar experiencia al club".



¿Director deportivo?

"Esas cosas son las tomas de decisiones del club. A mí se me va de las manos. El presidente y los consejeros deben pensar que dirección deportiva quiere. Yo sólo puedo aconsejar. Yo daría el paso si el club pensase que le puedo ayudar ahí, pero lo he dicho siempre: el Sevilla es un club canterano. Ahora bien, también hemos formado directores deportivos, como Monchi. Él era canterano y delegado, antes de ocupar el cargo".



¿Y director de la cantera?

"Vamos a hacer una cosa ahí... Voy a transmitir mi experiencia. ¿Si me gusta? Sí, sí, me encanta. En los clubes que he estado, he dedicado mi día de descanso para trabajar con los chicos de la cantera y he sacado jugadores. Los que venimos del fútbol modesto, sabemos que hay quienes pueden llegar. Me gusta la formación y es una pena que a algunos chicos no les den la oportunidad. En nuestro caso, tenemos tres campeones del mundo".



Al final, se le ha hecho LaLiga corta...

"Los equipos son racheros y es una pena que se haya acabado LaLiga, porque el equipo estaba bien. Ya sólo queda disfrutar de lo logrado y de las vacaciones, en el caso de los chicos".



El utrerano, ya este mismo domingo, ha publicado un par de tuits de agradecimiento



En este periodo hemos demostrado que con un gran talento y una alta dosis de unión, trabajo y confianza se puede lograr cualquier objetivo.



Todo ha sido por vosotros, los que sois la base de cualquier escudo y hacéis inigualable este deporte.



¡Que grande es ser sevillista! pic.twitter.com/5oLFNhbRKy — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 20 de mayo de 2018