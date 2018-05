Fran Sol: "Si el Sevilla le pregunta a Sarabia por mí, sé lo que va a decir"

El Ramón Sánchez-Pizjuán despidió la 17/18 con un espectador de lujo en sus gradas. Fran Sol atendió la llamada de ESTADIO Deportivo al poco del pitido final. "El estadio está precioso. Una pena que la lluvia lo haya deslucido un poco, pero la impresión es buenísima", cuenta el punta del Willem II, que se encuentra en Sevilla junto a su amigo Pablo Sarabia. "He podido visitar Sevilla, Jerez, Cádiz, hemos estado en la playa. Están siendo unos días muy buenos, hay muchas cosas que visitar en Sevilla y alrededores. Es impresionante. Una maravilla, ya casi me había olvidado del sol", subraya.

Su nombre está apuntado en la agenda del Sevilla, aunque hasta que no llegue un nuevo director deportivo no se comenzarán a tomar decisiones. "Sería precioso volver a jugar con Pablo. Un año, cuando estábamos en el Madrid hice 40 goles y él me dio 25. Nos entendemos muy bien. Ojalá. Si le preguntan a él en el club sé lo que va a decir", cuenta Sol, que se despedirá del equipo holandés tras marcar 20 goles este curso. Aclara que esas cifras en un equipo como el de Tilburg no es nada sencillo: "Ha sido un año buenísimo. No es fácil marcar tanto en un equipo de la parte media-baja de la tabla. En los grandes tienes muchas ocasiones, pero en el Willem tienes una o dos y hay que aprovecharla. Me ha salido todo bien, me he mostrado como soy. Quería el Pichichi, pero no pudo ser. Sí que acabo como el delantero más efectivo, con un 25 por ciento de acierto ante el gol. También en el once de la temporada, puedo estar contento".

Ahora estudia propuestas. Las que tiene ya en firme no le convencen y aguarda algo mejor. Watford y Crystal Palace han llamado a su puerta -incluso ha estado en Londres-, pero aún no ha tomado decisión alguna. "Ahora es momento de escuchar. Aún no salió nada que me cuadre. Es el momento de dar un paso al frente después de dos años buenos en Holanda. Es mi mejor momento. Veremos, el verano acaba de empezar", explica.

Entre los que le siguen la pista, el Valencia de Marcelino, con quien coincidió en el Villarreal. "Siempre digo que Marcelino es un entrenador de primer nivel. Aprendí mucho con él en el Villarreal. Sabe mucho de fútbol. Es muy exigente y saca lo mejor del futbolista. Sería un lujo volver a trabajar con él. El año en el Villarreal con él y Paco López -entonces en el filial amarillo y hoy en el primer equipo del Levante- fue muy bueno para mí".



Un ídolo en Tilburg

Este verano, Sol tiene la opción de marcharse del Willem, donde es un ídolo. La afición se volcó con él después de que se le detectaran unas manchas en un testículo que le fue extirpado el pasado mes de noviembre. "La gente me ha apoyado un montón. Que te cante todo el estadio es algo emocionante".

Superar el tumor supuso un punto de inflexión para él: "Nunca es bueno que te pase una cosa así. Pero es cierto que después de eso las cosas me han ido mejor. Cuando me dijeron que podía volver a jugar fue una alegría inmensa. Uno relativiza los problemas. Ves que todo tiene solución". A Sol los problemas se le hicieron más pequeños y la portería más grande. "Es así. Ahora cuando no marco en un partido ya no le doy tanta importancia. Eso te libera".