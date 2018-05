Por si quedaban dudas de que Layún desea seguir...

Lo ha dicho por activa y por pasiva, en las repetidas veces que ha atendido últimamente a los medios. Miguel Layún quiere continuar en el Sevilla, aunque no depende de él mismo, claro. En estos momentos, de hecho, no depende de nadie, porque en el club nervionense no tienen director deportivo ni están cerca de tenerlo.



Al versátil jugador mexicano, tras la negativa en verano del Porto FC, pudo ficharlo finalmente Óscar Arias en enero. Llegó en calidad de cedido y con una opción de compra de cinco millones de euros que pasaría a seis a partir del próximo 30 de junio.



Sus actuaciones han sido algo irregulares, pero, con Caparrós, ha terminado a buen nivel la temporada. Que pueda apagar muchos fuegos también invita a tenerle en una plantilla. Él, desde luego, se quiere quedar, según ha deslizado este mismo domingo en sus redes sociales.



Quien conoce Nervión siempre tiene ganas de disfrutarlo más... Terminé la temporada feliz y solo puedo agradecerles por todo su apoyo. ???? pic.twitter.com/W2XlqCwill — Miguel Layun (@Miguel_layun) 20 de mayo de 2018