Ángel Torres, a ED: "Si el Sevilla quiere a Planes, que nos haga una buena oferta"

El Sevilla FC, tras la negativa de Antonio Cordón y según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, maneja ahora una triple vía para reemplazar a Óscar Arias en el cargo de directo deportivo: Felipe Miñambres (Celta), Braulio Vázquez (CA Osasuna) y Ramón Planes (Getafe CF).

Ninguno de los tres desea hablar del asunto, si bien, para conocer más sobre la posibilidad de que arribe a Nervión uno de los favoritos, este diario se ha puesto en contacto con el presidente del club madrileño, Ángel Torres, quien no le ha cerrado la puerta a Planes, ni mucho menos.

"Yo no tengo constancia. De hecho, he estado con él hasta las dos de la tarde y no hemos comentado nada sobre eso. Ahora bien, ya se sabe que en el fútbol todo es mentira y que puede cambiar de un momento a otro... ¿Si Planes tiene cláusula? No, no tiene, pero, si el Sevilla lo quiere, que nos haga una buena oferta. Somos un club vendedor", indica un Ángel Torres que ya ha visto cómo Sergio Escudero o Pablo Sarabia han cambiado Getafe por Sevilla en los últimos años.

La posible salida de Planes sería un duro golpe para Torres, dado que el de Lérida ya tiene parte de la planificación de la 18/19 avanzada. No en vano, ha cerrado las contrataciones de Oswaldo Alanís (Deportivo Guadalajara), Jaime Mata (Real Valladolid) o Leandro Chichizola (UD Las Palmas). Pese a ello, como confirma el mandatario a ED, sería una simple cuestión de dinero. "Por una buena oferta", dejaría salir a Planes rumbo a Nervión.