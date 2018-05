Correa no tiene sitio

Los cambios de entrenador siempre traen movimientos en las plantillas, apareciendo jugadores que han contado con un papel secundario hasta la fecha y desapareciendo otros de las convocatorias. Eso es justo lo que ha pasado a lo largo de la presente temporada en el Sánchez-Pizjuán, donde se han sentado en el banquillo hasta tres entrenadores diferentes (Berizzo, Montella y Caparrós); algo que, por ejemplo, fue especialmente flagrante en el caso de la delantera, donde la llegada del técnico italiano arrinconó a un Wissam Ben Yedder que ha sido el máximo artillero del plantel sevillista, en detrimento de Luis Muriel, más de su cuerda.

Lo mismo ha ocurrido con Joaquín Correa al aterrizar en Nervión Caparrós. De ser un habitual en las alineaciones (17 partidos con Berizzo y 21 con Montella), el italoargentino ha pasado a no tener sitio en el Sevilla de Caparrós, habiendo disputado tan sólo 21 minutos (durante el primer partido, ante la Real) de los 360' que el utrerano ha estado al frente del banquillo sevillista.

Tras no haber participado frente al Real Madrid, ni siquiera fue convocado ante el Betis, en el derbi, ni frente al Alavés, en el último partido de LaLiga, sin ya nada en juego. Es decir, el ex de la Sampdoria, que comparte agente con Montella y Muriel, no tiene hueco en el Sevilla de Caparrós, tratándose del tipo de futbolista que no cuadra con la filosofía del utrerano.

Disponiendo de una gran técnica y potencia, su falta de regularidad y compromiso en los momentos en los que hay que apretar los dientes le han colocado en la puerta de salida, contando este verano con el cartel de transferible. Tras no haber acabado de explotar como futbolista, todo indica que éste es el momento de intentar hacer caja con el atacante.