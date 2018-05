Mercado y Banega, en la lista de Sampaoli para el Mundial

El que fuera técnico sevillista la pasada temporada, Jorge Sampaoli, ha comparecido en la tarde de hoy lunes para dar su primera lista de convocados mundialista como técnico argentino. En tal citación se encuentran los nombres de Éver Banega y Gabriel Mercado. Por otro lado, en el otro lado de la balanza, no ha tenido tanta suerte en esa disposición el mediocentro Guido Pizarro tras su irregular temporada en tierras hispalenses.

Observando las convocatorias del preparador de Casilda, no han existido sorpresas en clave nervionense. El exvalencianista ha jugado ocho partidos con él, mientras que Mercado dos menos que su compañero. En el lado opuesto se encuentra Pizarro, el cual tan sólo ha contado para el preparador argentino en dos ocasiones. En la posición de este último tan sólo Mascherano y Biglia van, quedándose en tierra no sólo el ex de Tigres sino también el jugador del Zenit, Leandro Paredes.

De tal forma, como señalan las edades de los mencionados convocados sevillistas, 29 y 30 años cada cual, el preparador rosarino ha citado hasta a doce futbolistas mayores de 30 años en busca de convertir la experiencia en un grado. En las dos anteriores citas mundiales Maradona (2010) y Sabella (2014) convocaron siete y ocho efectivos respectivamente que oscilaban en esas edades.

Uno de los rojiblancos que ha ido perdiendo protagonismo en las últimas semanas es Joaquín Correa, el cual ha cambiado radicalmente el cartel de titular por el de habitual descarte. Con la llegada de Caparrós, el de Tucumán tan sólo ha disputado 21 minutos ante la Real Sociedad, cifra insuficiente para optar a competir al más alto nivel con su país. Eso y el overbooking en su posición, han llevado a quedarse fuera los 23 elegidos para Rusia 2018.

En el lado bético, el gran decepcionado de la lista del expreparador de Chile es Germán Pezzella, el cual tenía una cláusula en su contrato que indicaba que, de ir al evento continental más importante, la Fiorentina tendría que pagar más de lo estipulado en un principio del acuerdo. De tal forma, el club heliopolitano se queda a las puertas de adquirir un plus por otro de los centrales que más ha destacado en la Serie A esta campaña y al que hizo debutar el mismo preparador que se sentará en Rusia, el pasado 11 de noviembre frente, casualmente, a la anfitriona (0-1).

Más allá de esos nombres en clave sevillista, otro de los conocidos por la afición nervionense, Federico Fazio, también tendrá cabida en la disciplina del de Distrito de Santa Fe. Tras una gran temporada en la Roma de Monchi, el ex de Ferrocarril parece un fijo en el eje de la zaga argentina. En referencia a la nómina de futbolistas, el entrenador argentino se ha manifestado: "Quiero una Argentina que juegue y aproveche la capacidad de los que hoy están citados. Me siento muy representado con esta lista".

La lista de la selección finalista en el último Mundial la conforman:

- Porteros: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate);

- Defensas: Gabriel Mercado (Sevilla FC), Cristian Ansaldi (Torino FC), Nicolás Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (AS Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting de Lisboa);

- Mediocentros: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Eduardo Salvio (SL Benfica), Lucas Biglia (AC Milán), Éver Banega (Sevilla FC), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María (PSG), Cristian Pavón (Boca Juniors);

- Delanteros: Lionel Messi (FC Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), y Sergio 'Kun' Agüero (Manchester City).