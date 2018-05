El pequeño gran gesto de Marchena

Cuando alguien mete un gol, nadie existe más que aquel que empuja el balón a las redes. Más aún si es la final de todo un Mundial. La cámara no se para a mostrarnos más que la carrera hacia la esquina de Andrés Iniesta; los ojos de los presentes en el Soccer City de Johannesburgo siguen esa misma estela. De tal forma, fueron pocos los que cayeron en la cuenta de que Carlos Marchena no celebró el tanto del de Fuentealbilla de la misma forma que sus compañeros. Así lo ha confirmado en un acto publicitario con una de las empresas patrocinadoras que acompañarán a la selección española en esta cita veraniega.

No lo verán en ninguna de las fotos de ese instante. Así lo reconoció "la pena es que no salgo en ninguna celebración. Siempre está Iniesta con todos... Te da rabia porque luego no te ves, pero bueno, es lo que me pidió el cuerpo". Cuando todos sus compañeros acudieron a la llamada del albaceteño, él acudió al centro del campo para evitar el saque rápido de los rivales holandeses. "Fue una reacción que no me esperaba ni yo. Vino por haber jugado mucho en la calle, sin árbitros, sin reglas, de peleas con mis amigos... Va en mi ADN", reconoció al Diario Marca.

Con dos tantos en 69 internacionalidades, el de Las Cabezas pasó de ser titular indiscutible en la Eurocopa de 2008 a adquirir un cartel menos protagonista en el evento mundial de 2010. De esos números, destacan sólo tres envites pérdidos del total. Sobre ese cambio de mentalidad aludió que "hay que ir preparado, que todo el mundo esté muy metido, apoyando siempre... Es una competición muy corta, pueden aparecer lesiones, expulsiones, que alguien tenga un mal partido... Todo se resuelve en equipo".

En definitiva, el sevillano mostró una acción que quedó reducida a nada por las circunstancias y que ahora se revive para confirmar que los pequeños gestos forman campeones.