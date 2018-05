Ramón cambia los Planes del Sevilla

Tras arrancar el pasado martes un principio de acuerdo con Ramón Planes durante una reunión con el presidente José Castro y Joaquín Caparrós, que ya ejerce como asesor a pesar de no contar con ningún cargo de manera oficial todavía, las negociaciones no avanzaron durante el día de ayer tal y como todos esperaban en el Sánchez-Pizjuán.

Con todo supeditado a que el catalán se desvinculara del Getafe, con el que tiene un año más de contrato firmado (pero sin ningún tipo de cláusula o blindaje), Ramón Planes entró ayer en un proceso de duda que ha paralizado el discurrir lógico de la operación y despertó, nuevamente, las alternativas en Nervión, donde anoche no habían recibido ningún tipo de respuesta (negativa ni afirmativa) por parte del todavía director deportivo azulón.

El 'azote' público de Ángel Torres y el hecho de convertirse en un rector deportivo que, pese a tener libertad, tenga que incrustarse dentro de una jerarquía en la que Caparrós, como pudo comprobar durante su conversación, ejercerá un papel protagónico, son algunos de los aspectos que han hecho titubear a Ramón Planes, quien, además, habría recibido en las últimas horas una interesante oferta de otro club de primer nivel.

El paso atrás ha propiciado que el Sevilla cumpla hoy, sin recambio, con el mes de plazo que se había dado en su día para encontrar el sustituto del destituido Óscar Arias. Con Miñambres, con una cláusula de indemnización y dos años más de contrato con el Celta, y Braulio Vázquez (Osasuna) como principales alternativas, en Nervión están tranquilos al respecto, ya que entienden que lo tienen todo bajo control.

Anoche, sin embargo, no se habían retomado los contactos con el director deportivo 'rojillo', quien tiene un año más de contrato en Pamplona y ha resurgido como plan 'B'. Tal y como ha podido confirmar ED, Braulio está como loco por emular a Monchi en Nervión, algo sobre lo que posiblemente será cuestionado hoy, cuando tiene prevista una presentación ante los medios de comunicación.



Enfado de Ángel Torres

El presidente del Getafe, Ángel Torres, admitió ayer estar muy enfadado por la conversación entre su director deportivo, Ramón Planes, y el presidente del Sevilla, José Castro, quien sondeó su fichaje, y advirtió que del club azulón se va quien él quiera. "Del Getafe se va quien yo diga que se vaya. Cuando se hacen las cosas mal, acaban mal, no se puede montar el circo que se ha montado. Con Monchi, esto no habría ocurrido. Comemos y me habría llevado al huerto", subrayó Torres en declaraciones a Muchodeporte y Efe.

El dirigente madrileño recordó que lleva "35 años en este mundo y Pepe Castro sabe que hay que aceptar las formas, no por tener mucho dinero se puede actuar así", en referencia a la toma de contacto con Planes que reconocieron fuentes del club sevillista. En su opinión, "el Sevilla no tiene que hablar con Ramón (Planes) porque tiene contrato en vigor y está muy contento en el Getafe, donde está planificando la temporada que viene con el entrenador", sino que debe "dirigirse al club".