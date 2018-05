Caparrós, sobre el nuevo técnico, sus funciones, una posible final contra el Betis...

Joaquín Caparrós ha sido presentado hoy como nuevo director de fútbol del Sevilla. El utrerano ha vuelto a agradecer la oportunidad y ha dejado claro que estará rodeado de un gran grupo de trabajo. "Estoy muy ilusionado, doy las gracias otra vez al Sevilla y a todos por pensar en mi persona. La dirección deportiva está aquí, a veces se le pone un nombre pero es un equipo, es una de las mejores del fútbol español y europeo. Lo han demostrado. Parece que había un solar y no es así, llevan trabajando todo el año y así va a seguir. Mi figura va a coordinar junto con Pablo Blanco como director de la cantera, a la que hay que dar un empuje importante. Mañana se juega la Champions y la van a jugar dos canteranos del Sevilla, uno en cada equipo, fíjate la importancia de la cantera. Nos vamos a ayudar en todo, tenemos que formar un equipo, como lo son, y aquí tengo a mi equipo que lo ha demostrado", ha dicho.

En cuanto a sus palabras hace unas semanas en las que no se veía en el puesto que finalmente ha aceptado, Caparrós ha comentado: "Sabéis mi forma de pensar, soy un hombre de club, con esas declaraciones yo sabía que si yo no hacía eso públicamente y no quería estar ahí como un freno para ellos".

Durante su intervención, Caparrós ha vuelto a dejar claro el objetivo del Sevilla: "Tenemos que hacer un equipo para estar arriba, ser un equipo campeón, todos los equipos se preparan, y nosotros vamos a ayudar al técnico pero ojo, que el Sevilla tiene un magnífico equipo, algunos están en el Mundial, pero qué duda cabe que somos exigentes. También viene mucho talento por abajo, no me canso de decir que de aquí salen campeones del mundo, y eso hay que aprovecharlo y debe estar unido con futbolistas de un nivel muy importante para aspirar a todo".

Con respecto a la figura del entrenador, Caparrós ha comentado: "Debemos tener tranquilidad, el entrenador que venga será el mejor para el Sevilla, le transmitiremos que este es un club muy grande pero sin prisa, los deberes están hechos, aquí está la gente que los ha hecho, solo falta que el entrenador diga el jugador que quiere, pero hay muchos entrenadores. Hay un perfil que está claro, en el que todos coincidimos, tenemos que traer futbolistas que compitan en todo, dentro de ese perfil que ellos ya han estado mirando habrá que elegir. Yo lo voy a ayudar en todo lo que pueda, él lo va a ver cuando llegue. Todos estamos viendo y vamos a fortalecer la figura del técnico y del Sevilla".

El perfil de los fichajes: "Tenemos que buscar jugadores de un nivel talentoso, que ya están buscados, ese perfil está ya solo para decirle 'vente pa ca porque te quiere el técnico'. Estamos en tres competiciones y tenemos que traer jugadores top, hay que buscar equilibrio y que tenga un nivel de competitividad, porque nos van a apretar pero nosotros también vamos a apretar".

Importancia de la cantera al estilo de Lezama: "No se puede trasladar la receta de un sitio a otro, el Athletic tiene una filosofía distinta. El otro día con Pablo, me estuvo haciendo una lista de la cantidad de canteranos que hemos sacado, hay que darle mucha importancia a la cantera, hemos tenido tres campeones del Mundo, dos que mañana juegan la final de Champions que fueron captados por Pablo Blanco. Tenemos futbolistas a nivel europeo, el chico que tenga talento no puede ser cortado, luego la competición nos pondrá donde merecemos estar. Pero nosotros tenemos que aspirar a lo máximo, a mirar a los ojos a los que están arriba y competir, eso es lo que queremos".

Seguirán Roque Mesa y Sandro: "Todos los mensajes que mandemos lo que hace es encarecer el productos, estamos trabajando en ello, ya tendréis noticias pero no podemos decir mucho porque todo lo que se diga aquí, se enteran allí. Dentro de pocos días tendréis noticias de los cedidos".

Lo compararán con Monchi: "Tengo más pelo que Monchi, no hay dos personas iguales, yo estoy ahora aprendiendo con el equipo, pero Monchi es top. Sí he hablado con él, pero no puedo decir más".

Setién quiere una final contra el Sevilla: "Una final con el Betis nos vendría de maravilla, por el bien del fútbol sevillano, además tenemos muy buenos resultados contra ellos".