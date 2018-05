Castro: "No hay motivos para pensar que Lenglet vaya a salir"

Durante la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo director de fútbol del Sevilla, el presidente José Castro ha respondido a las preguntas de los medios.

Sobre el nombramiento de Caparrós dijo que llevaban tiempo hablando y "era la mejor opción". "Había que apostar por la gente de la casa, la primera opción era y es la gente de la casa. A Joaquín esto le duele, y además es profesional, vamos a trabajar con el máximo cariño y también de dolor", aseguró. Además, aclaró que no existirá la figura del director deportivo. "Es nuestro organigrama, él es director de fútbol, hay clubes que no tienen director deportivo, y nosotros somos uno de ellos".

También se refirió a la búsqueda de alguien para complementar al utrerano. "Teníamos claro desde el principio que la dirección deportiva iba a ser de gente de la casa capacitada, pero eso no significa que buscáramos un perfil específico para conectarlo con lo que teníamos, no se ha encontrado y no pasa nada".

El máximo mandatario analizó la temporada realizada y las circunstancias en las que llegó Caparrós. "Cada temporada sirve para reflexionar, estamos en Europa, con previas, pero en Europa un año más. Hace años buscamos a Caparrós cuando esta entidad estaba muerta, ahora es una entidad viva y vuelve a estar aquí. Es una entidad con capacidad para resolver los problemas. Lo que queremos ahora es seguir aspirando a grandes metas, son momentos distintos pero las mismas personas", dijo diferenciando ambas etapas.

Fue preguntado por Clément Lenglet y Steven Nzonzi. "Estamos hablando con Lenglet, queremos que siga muchos años aquí. Nzonzi está en Mundial, ojalá haga un buen Mundial, ya hablaremos con él". A lo que añadió que no tiene noticias del Barcelona respecto al central. "No tenemos ninguna información del Barcelona, ayer nos reunimos con el representante y el padre de Lenglet, no nos han dicho que tengan ninguna oferta, que están contentos aquí y no hay ningún motivo que nos haga pensar que Lenglet vaya a salir de aquí", dejando claro que no han habido contactos al respecto.

Habló sobre la sección femenina del club y aprovechó para mandar un 'recado' a los críticos. "El fútbol femenino está en otra área, sigue creciendo, vamos a ir haciendo un equipo mejor cada año, hemos conseguido el objetivo de no descender, seguiremos trabajando en el equipo. A veces se habla de bandazos, pero no es así, aquí se trabaja siempre", afirmó.

No dio pistas sobre el futuro técnico sevillista y dijo que es la dirección deportiva quien se encarga de la elección. "Ellos están trabajando en el nuevo entrenador, tienen uno en mente, y aquí estamos para ayudar y colaborar".

Castro comentó también el acuerdo con la nueva marca deportiva. "No sabemos cuándo será la presentación con Nike, es una marca importante, nos hace crecer".

Las fechas en las que se jugará la Supercopa están todavía en el aire porque el Barcelona tiene problemas de calendario, aunque el presidente dio una previsión. "Para la Supercopa está prevista la fecha del 5 y el 12, pero el Barça tiene problemas para el 5, seguiremos viendo".

Por último, se le cuestionó por Carole y la denuncia interpuesta por el jugador hacia el club. "Carole no tuvo ficha en la segunda vuelta, no es la primera vez que nos pasa, nos defenderemos y veremos cómo acaba", finalizó.