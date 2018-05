Lenglet escucha al Sevilla

Como cada verano, no faltarán ofertas en las oficinas del Sánchez-Pizjuán por las piezas más codiciadas del conjunto sevillista. Y en este caso, es Clément Lenglet el más cotizado. A sus 22 años, el central francés ha confirmado la gran progresión que se esperaba de él y son varios los grandes de Europa que llaman a sus puertas, siendo el Barcelona el mejor colocado.

Sin embargo, el galo quería escuchar antes al Sevilla y así sucedió el pasado miércoles. Según desvela el diario Sport, los representantes del defensor se reunieron con el club de Nervión para atender su propuesta de renovación, que implicaría un considerable aumento de sueldo y la consiguiente subida de la cláusula de rescisión. Un esperado cónclave que transcurrió en un ambiente cordial, puesto que el zaguero está muy a gusto en el Sevilla y no descarta continuar una temporada más, como ya publicó ED, aunque no se tomó ninguna determinación sobre el futuro del jugador, que prefiere tomárselo con calma. Y es que, después de saber lo que le propone su actual equipo, Lenglet habría dado permiso ahora a sus agentes para que le trasladen el resto de ofertas.

En este sentido, la misma fuente asegura que en los próximos días hay prevista otra reunión, en este caso entre los agentes del futbolista y el Barcelona, que lo quiere en su plantilla siga o no en ella su compatriota Umtiti. De hecho, no descarta la entidad catalana pagar la cláusula del ex del Nancy, que en estos momentos asciende a 30 millones de euros, aunque en julio pasará a ser de 35 y en agosto alcanzará los 40 kilos.

Lo que sí queda claro, en cualquier caso, es que Lenglet aún no le ha dado el 'sí' al conjunto azulgrana y no habría que descartar que siga en el Sevilla para continuar creciendo.