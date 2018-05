Lenglet se abstrae y medita su futuro

En Barcelona están convencidos de que Clément Lenglet vestirá de azulgrana el próximo curso. Pero, según ha podido confirmar ED a través de fuentes próximas al central francés, éste no sólo no le ha dado ya su visto bueno al fichaje por el club catalán, sino que lejos de ello, no descarta continuar en Nervión al menos un año más para completar su excelente progresión, aclarando dichas fuentes que no existe una especial motivación por salir y que "todo es posible", en referencia a su continuidad.

Con todo un verano por delante, el discurrir del mercado dirá si Lenglet sucumbe a los encantos del Barça, que lo quiere siga o no Umtiti, o si antepone el factor deportivo y el hecho de tener asegurado seguir siendo el líder de la zaga blanquirroja. Eso, unido a una importante subida de sueldo, con el consiguiente aumento de su cláusula, que es lo que le propone el Sevilla.

El defensor ya conoce que esa es la idea del club de Eduardo Dato, pero en la reunión del pasado jueves, celebrada con José Castro como interlocutor y no con Caparrós, no se hablaron de cifras concretas, algo que sucederá el próximo mes, cuando el jugador vuelva de unas vacaciones de las que disfruta ajeno a todo, dejando que sus agentes atiendan las ofertas que le llegan.

"Estamos hablando con Lenglet; no es ningún secreto. Queremos que siga muchos años aquí y no tenemos ninguna información del Barcelona. Ayer -por el jueves- nos reunimos con el representante y el padre del futbolista y no nos han dicho que tengan ninguna oferta, sino que están muy contentos aquí. No hay ningún motivo que nos haga pensar que Lenglet vaya a salir de aquí", señaló ayer al respecto el presidente Castro.

Más de su cláusula

Mientras tanto, desde la Ciudad Condal afirman incluso que el Barça estaría dispuesto a abonar más de lo que marca su cláusula, de 30 kilos a día de hoy, para acordar un pago a plazos. Pero lo cierto es que Lenglet, que quiere verse también con el nuevo técnico nervionense a su regreso de vacaciones, no ha decidido aún su futuro y el Sevilla tiene opciones de retenerlo.