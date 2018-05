El Fútbol Draft, " un premio al trabajo de la cantera del Sevilla"

Con Caparrós, que ya hizo debutar a Lara en su último partido en el banquillo, al frente de la planificación, la cantera sevillista está llamada a tener un mayor peso en el primer equipo a medio plazo.

El utrerano defiende a capa y espada la valía de los jóvenes valores que se forman en la carretera de Utrera, algo que también reconocen fuera de Nervión. Así, el comité de expertos de Fútbol Draft 2017, que elige el mejor once del año entre jugadores nacionales de 16 a 20 años, ha premiado la progresión de cuatro jugadores del Sevilla Atlético.

De un lado, el guardameta Juan Soriano ha sido incluido en el once de plata, mientras que el central Juan Berrocal, el lateral diestro David Carmona y el extremo zurdo Alejandro Pozo, al que Caparrós convocó ante el Alavés, forman parte del once de bronce.

"Es un premio al trabajo de la cantera del Sevilla y al que venimos haciendo estos años. Es algo positivo, en una temporada que no ha ido lo mejor posible en lo colectivo pero que en lo individual me deja muy contento y agradecido", señaló al respecto Soriano en los medios del club, donde el resto también expresó su felicidad.

"Esto te hace venirte arriba y te da un plus para seguir trabajando y saber que lo tienes todo ya muy al alcance. Pronto puede llegar el premio del primer equipo y cada vez está más cerca", señaló por su parte Pozo, secundado por Carmona: "Es algo muy bonito, estar entre los mejores canteranos te invita a seguir trabajando. A todos les gustaría recibirlo, así que estoy muy contento personalmente. La temporada está siendo dura, pero siempre hay cosas buenas y esto sirve para relanzar el trabajo y continuar con más fuerza".

Por último, Juan Berrocal repartía méritos: "Reconforta que te reconozcan tantas horas de trabajo, pero sobre todo le damos las gracias a los compañeros porque esto es un trabajo de toda una plantilla. Si lo miramos por este lado, la temporada ha sido positiva para mí, hay que aprovecharlo y ojalá pueda seguir así en el futuro".