Luis Muriel da otro paso más

Después de unos días de concentración en la capital de su país (Bogotá), la selección de Colombia pone rumbo a Europa para continuar con su preparación de cara al Mundial de Rusia, que comienza el 14 de junio, aunque los cafeteros no tendrán su primer partido oficial hasta el 19 del mismo mes, frente a Japón a las 14:00.

Después de los pertinentes exámenes médicos, los jugadores colombianos dijeron adiós a su afición con un encuentro a modo de entrenamiento con ellos mismos como protagonistas. De esta forma, los aficionados desplazados al estadio El Campín de Bogotá pudieron disfrutar de dicho partido de exhibición, que finalizó con empate a un tanto, y donde el sevillista Luis Muriel fue de la partida.

Y es que el futbolista de Santo Tomás ha dado un nuevo paso en su sueño de disputar el Mundial, pues Pékerman lo ha incluido en la lista de los jugadores que viajarán a Europa para comenzar con la preparación, ya con partidos amistosos ante otros combinados nacionales. De esta forma, el ariete se encuentra un poco más cerca de su sueño, aunque sabe que todavía tendrá que convencer a Pékerman, en caso que el seleccionador tuviera dudas, para entrar en la lista definitiva, la cual deberá ser entregada a la FIFA el día 4 de junio como fecha límite. Ahí tendrá que decidir el seleccionador si Muriel entra en sus planeas finales. No obstante, el ex de la Sampdoria tendrá que pelear por un puesto con Durván Zapata, que se incorpora al combinado nacional en Italia, además de los ya convocados Falcao, Miguel Borja y el ex sevillista Carlos Bacca, ahora en el Villarreal.

Por tanto, Muriel deberá dar lo mejor de sí en el amistoso que tiene por delante frente a Egipto el 1 de junio, a la espera que se confirme otro 'bolo' antes de la esperada cita mundialista.