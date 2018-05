Se busca un '9' puro para el Sevilla

Una vez que se concrete el fichaje del entrenador, Caparrós y su equipo de trabajo deberán dar el siguiente paso para comenzar a acometer una reestructuración de la plantilla en la que Pablo Machín también tendrá mucho que decir.

Uno de los puntos débiles del Sevilla esta temporada ha sido la falta de mordiente ofensiva. No cabe duda alguna de que habrá que reforzar una delantera que sólo ha aportado 16 goles en Liga: 9 Ben Yedder y 7 Muriel. A ellos se suma Sandro, que ha dejado buenas sensaciones en la recta final y se pretende adquirir al Everton, con el que no hay opción de compra pactada, si bien no ha visto portería.

En cualquier caso, ninguno de los tres responde al perfil de delantero que le gusta utilizar a Pablo Machín, que no esconde que para poner en práctica su 5-3-2 en el Girona, aún en Segunda, utilizó "dos nueves de referencia, con buen juego de espaldas", características de las que carecen los tres delanteros nervionenses.

Esta campaña, el entrenador soriano ha apostado por jugar con un solo punta, pero del mismo perfil, convirtiendo a Stuani en el gran goleador del conjunto gerundense, con 21 tantos en 33 partidos.



El veterano atacante uruguayo, de 31 años, ya fue vinculado de hecho con el Sevilla meses atrás, lo que cobraría fuerza con el desembarco de Machín. La secretaría técnica, además, también tiene buenos informes de otros puntas de parecido corte como Emiliano Sala (Nantes), Dolberg (Ajax) o Janssen (Fenerbahçe). Pero sea uno u otro el nombre elegido, lo que sí está claro es que el Sevilla buscará en el mercado ese rematador nato del que ha carecido este curso.