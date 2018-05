Layún: "Dios quiera que las cosas se den para poder seguir en el Sevilla"

El deseo de Miguel Layún por prolongar su estancia en Sevilla ha vuelto a quedar de manifiesto en la última entrevista que ha concedido al medio digital Goal. En dicho portal web, ha mencionado que su paso por el conjunto nervionense "fue experiencia muy positiva, estoy feliz con lo vivido esta temporada". La única opción que tantea a día de hoy el polivalente jugador mexicano es la nervionense: "Dios quiera que las cosas se den para poder seguir aquí el próximo año y varios años más"

De la misma forma, ha aseverado sobre su capacidad de decisión que "toca esperar, yo ya expresé mis ganas de continuar y quedaré pendiente de cualquier novedad por parte de la gente que toma las decisiones". Por ahora ha dejado en manos de sus agentes los asuntos burocráticos para centrarse en el Mundial que disputará en Rusia, cita que afronta "con una ilusión grandísima, con muchísimas ganas de trascender y lograr los objetivos que tenemos en mente y, sobre todo, con ganas de disfrutarlo mucho".

Asimismo, no se ha olvidado de la barrera histórica de su conjunto nacional "no voy con la mentalidad de pasar a octavos, voy con la mentalidad de ser campeón. Yo creo que en cualquier competencia en la que se participa es para ganarla y esta no es diferente. Sé que es una competencia donde están los mejores del mundo y las mejores selecciones, pero al final siempre compito para ganar".