Caparrós: "Machín me recuerda a mis inicios"

Ya integrado como Director de Fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós atendió junto a Pepe Castro la presentación de Pablo Machín, su primer fichaje en ese puesto. Aunque las preguntas las acaparó el técnico soriano, el utrerano también conversó con los medios sobre la actualidad sevillista, aunque lo primero que matizó es que el extécnico del Girona "viene con Jordi (Balcells), su preparador físico. Y en unos días el míster dará su equipo de trabajo".

A la hora de ser cuestionado sobre los cedidos y los plazos para ejercer las opciones de compra incidió en que "acaba de aterrizar Pablo. Entre hoy y mañana hablaremos también con el presidente, pero ya se decidirá. No nos ha dado tiempo a casi nada". En referencia a esas reuniones que tendrán lugar entre la tarde de hoy miércoles y mañana, el sucesor de Óscar Arías comentó que "ahora va a ser intenso. Tiene conocimiento de la plantilla. Ya se ha enfrentado a ellos y tiene mucho conocimiento. Vamos a analizarla y, en función de todo, veremos. Es vuestra obligación, pero los nombres que salen no vienen bien a nuestra gestión. Se va a hacer un equipo competitivo. Él lo ha demostrado. No es un jugador con un nombre. Se lo ha ganado a base de trabajo y conocimiento. Va a ser una plantilla que va a gustar, sabiendo que el nivel de la plantilla es espectacular".