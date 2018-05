Machín y los nombres propios: Nzonzi, Lenglet, el '9'...

Le han preguntado mucho a Machín hoy por la confección de la plantilla para la próxima temporada. El técnico ha preferido no mojarse y ha remitido a los periodistas a los próximos días, ya que quiere reunirse con Caparrós y analizar lo que tiene antes de empezar a tomar decisiones.

Sí ha hablado Machín sobre algunos nombres propios, como los de Nzonzi o Lenglet:

Muriel, Ben Yedder y el '9': "Un entrenador, y yo no me considero tonto, trabaja para que los mejores puedan encajar. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Más adelante hablaremos en profundidad porque no quiero hablar por hablar. Los buenos futbolistas, si se lo merecen, van a jugar. He tenido una forma de jugar clara. Me gusta jugar con un 9 de referencia, que quizá Ben Yedder y Muriel no lo son, pero son buenos futbolistas. Seguro que vamos a hablar de estos aspectos. Hay algún perfil que hoy por hoy no está en la plantilla. Van a poner todo de su parte para intentar hacer un equipo más competitivo. Se buscarán alternativas".

Nzonzi: "Imposible en la vida no hay nada. Nzonzi lleva años aquí. Es un magnífico futbolista. Espero sacarle el máximo rendimiento. Confío en que Nzonzi siga siendo jugador del Sevilla".

Lenglet: "Me gusta Lenglet porque me parece un excelente central".