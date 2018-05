Machín: "Cuento con Lenglet y espero que Nzonzi esté implicado"

Pablo Machín, flamante entrenador del Sevilla FC, atendió a las radios tras ser presentado oficialmente. En sus intervenciones habló de varios temas, desde el primer contacto que tuvo con los hispalenses hasta los fichajes y posibles salidas.

En El Transistor de OndaCero, el soriano admitió que desde que supo del interés de los nervionenses se puso a pensar en clave sevillista. "Desde la llamada de Caparrós, puse mi cabeza en marcha para trazar el plan del equipo", a lo que añadió que "la idea es volver a principios de julio e ir asimilando los conceptos de juego". Pero todavía resta por conocer los jugadores con los que podrá contar. "Todavía tenemos que sentarnos para ver la plantilla que vamos a tener".

Preguntado por las diferencias existentes entre el Sevilla y el Girona, dijo que tendrá que adaptar su idea de juego. "Cada orquesta que se dirige es diferente, por eso voy a intentar dentro del criterio de juego que entendemos que es el mejor, adaptarlo a este equipo", indicó.

También salieron los temas de Lenglet y Nzonzi. Del central dijo no tener noticias de oferta alguna. "Por lo que me han dicho, nadie se ha dirigido para tratar la venta del jugador, ni el propio futbolista ni otros clubes", aunque también quiso recordar que "si alguien lo quiere, tendrá que abonar su cláusula" y remarcó que el ex del Nancy entra en sus planes: "Cuento con él". Sobre el mediocentro dijo que "es un jugador importante" y le pide implicación. "Mi única intención es que se implique desde el principio con el proyecto y podamos aprovecharlos desde el primer minuto", manifestó el técnico.

Sobre fichajes, sin dar ningún nombre, Machín reconoció que tiene interés en numerosos futbolistas. "Hay muchísimos jugadores que me interesan", aunque "también tienen que ser del agrado de la secretaría técnica", quiso reseñar.

No se marca objetivos muy lejanos y prefiere ir paso a paso. "El objetivo principal es ganar el primer partido, después hacerlo bien en la previa de la Europa League, y a partir de ahí, tratar de hacerlo lo mejor posible", dijo con cautela.

Contó una historia personal de cuando vestía de corto. Sufrió una lesión que le llevó a apartarse de los terrenos de juego y fue entonces cuando se dio cuenta de que su futuro podría estar en los banquillos. "Cuando era jugador del Numancia, una lesión en la rodilla me demostró que tampoco echaba tanto en falta el no jugar al fútbol. Por eso decidí centrarme en los entrenamientos que era una de mis aficiones", confesó el ahora técnico sevillista.

También habló para los micrófonos de El Partidazo de Cope, donde dio algún detalle de cómo fueron esas primeras conversaciones con el director de fútbol del Sevilla. "Caparrós me dijo que quería que yo fuese su apuesta y que le dijera si yo me veía ilusionado y preparado, y le convencí rápidamente", relató recordando las primeras conversaciones.

Dice haber sido consciente de la dimensión del Sevilla nada más aterrizar. "En un día me he dado cuenta de la grandeza del club".

Por último, mostró su deseo de llegar a recibir algún día una parte del cariño que la hinchada sevillista profesa por su predecesor en el cargo. "Espero que en un futuro la afición del Sevilla me quiera al menos un 10% de lo que quiere a Caparrós".