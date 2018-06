Dassaev, sobre el Sevilla: "Me recibieron 20.000 hinchas"

Rinat Dassaev, quien defendiera la portería del Sevilla durante dos temporadas (88/89 y 89/90), ha realizado una entrevista con la web Sputniknews en la que, entre otras cosas, se ha referido a su paso por Nervión desde la ciudad deportiva en la que se forman las futuras promesas del Spartak de Moscú, en el norte de la ciudad, donde recuerda cómo en la capital hispalense le llamaban 'Rafaé'. El ruso, quien defendiera la portería deldurante dos temporadas (88/89 y 89/90), ha realizado una entrevista con la web Sputniknews en la que, entre otras cosas, se ha referido adesde la ciudad deportiva en la que se forman las futuras promesas del, en el norte de la ciudad, donde recuerda cómo en la capital hispalense le llamaban 'Rafaé'. Tímido, sólo parece abrirse cuando se refiere al Sevilla: "Creo que España para mí es un segundo hogar, también porque viví allí durante 10 años. En total fueron 3 años jugando, y después estuve entrenando y viviendo en el país". Eso, a pesar de que su opinión importara poco en la decisión de acabar recalando en Nervión, como él mismo aclara: "Me fui porque me dieron mucho dinero. Para aquellos tiempos, los 2 millones de dólares que ofreció el Sevilla eran mucho. Me explicaron qué tipo de ciudad era, qué país era€ Y decidí intentar jugar en el extranjero, especialmente en España, donde el fútbol es técnico y hermoso". Un dinero que, sin embargo, apenas olió: "No lo recibí yo, sino el Estado. Yo recibí muy poco de aquella cantidad. Cobraba bien y al final nos pagaron el 20% de aquellos 2 millones".



No olvida, sin embargo, su llegada a la capital hispalense, aunque sí infla un poco las cifras. Cosas de la edad... "Me recibieron muy bien. En el aeropuerto me esperaban unas 20.000 personas, no solo los del Sevilla sino también los del Betis. Se tomaron toda la cerveza que había en el bar mientras me esperaban. Así que me recibieron muy bien y estoy contento de que me sigan recordando", dice el exguardameta, quien sufrió la " barrera lingüística". "No sabía decir ni una palabra en español". Eso sí, la comida, "que era bastante particular", tampoco la olvida: "Luego me acostumbré".