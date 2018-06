Kjaer: "No he mostrado mi nivel; necesito continuidad"

La temporada de Simon Kjaer está marcada por las rachas de lesiones que ha sufrido. Tanto es así que los altibajos se han sucedido en su rendimiento. 27 encuentros disputados no son pocos para alguien que ha pasado esa racha de ausencias. En cualquier caso, el danés ha intentado buscar el lado positivo a la temporada en su comparecencia en los medios oficiales del club nervionense, más en lo grupal que en lo personal, ámbito al que mira más en clave de futuro de manera optimista: "vine aquí para jugar en la Champions y ése era el objetivo. Cuando el equipo vio que no era posible entrar en esta competición, fue importante conseguir entrar en Europa ya que para un equipo como el Sevilla es importante jugar ahí. Fue muy importante para nosotros clasificarnos para Europa y el año que viene lo daremos todo para volver a la Champions League".

Sobre la extraña temporada que ha pasado el Sevilla en cuestión de sensaciones y consecución de objetivos, el internacional por su país ha declarado que "si miras antes de que empiece esta temporada y dices que vas a estar en la final de Copa, en los cuartos de Champions y te vas a clasificar para la Europa League, pienso que todo el mundo aquí hubiera dicho que la temporada habría sido buena. Sin embargo, han ocurrido tantas cosas y ha habido algunos resultados muy malos, con malas actuaciones... Pero si miras cómo lo hemos hecho en las tres competiciones, la temporada ha sido OK. Pero creo que nadie está satisfecho, lo que significa que ha sido un año raro".

Como contraposición a esos sinsabores a los que ha hecho referencia, el central no ha dudado en incidir en la idea de que " estoy feliz de estar aquí en una ciudad fantástica y con una afición fantástica... He jugado los cuartos de Champions, pero por supuesto hubiera sido mejor sin lesiones. Además, no creo que haya mostrado todavía mi verdadero nivel, ya que para poder hacer eso necesito jugar con continuidad y haciéndolo, creceré. Quiero jugar siempre, ayudar al equipo, volver a la Champions, que es donde pertenece este equipo. También quiero continuar mejorando mi nivel. El día que piense que no puedo ser mejor futbolista, dejaré el fútbol, así que el próximo año seguiré mejorando. No tener lesiones sería una gran ayuda y voy a hacer lo que sea por mejorar y ayudar al equipo".

En la misma línea, insistió en que "para mí personalmente ha sido un año extraño. Con Berizzo había más rotación y jugué partidos importantes. Sabía que era importante para él y para el equipo y ésa es la razón por la que vine, para tener ese rol. Sin embargo, cuando te lesionas, es difícil ya que te alejas un poco del equipo y tienes que trabajar tú solo para volver. Después volví y jugué parte del mejor fútbol en mi carrera contra el Bayern y el Barça, contra el United fuera, pero me volví a lesionar. Así que el período entre una lesión y otra, cuando jugué el mejor fútbol de mi carrera, ha sido muy importante para mí, mi confianza y mi forma de volver€ Me hubiera gustado tener una lesión menos. Puedes tener una lesión y estar fuera unos meses, pero tener dos lesiones que me han tenido fuera por tres meses, es mucho tiempo. Pierdes mucho ritmo. Físicamente he estado bien, porque siempre puedes trabajar en eso. Pero el ritmo es algo que necesitas en los partidos. Cuando entras en un período en el que te lesionas en el último tramo de la temporada en el que tienes muchos partidos importantes, es difícil para el entrenador que te dé dos o tres partidos para coger ese ritmo, porque cada vez que juegas tienes que ganar, así que él pone al equipo más fuerte".