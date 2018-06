Reyes valora continuar en el Córdoba

A falta de un encuentro para finalizar la fase regular de Segunda División española, José Antonio Reyes compareció ante los medios para realizar un balance del nivel en la categoría de plata, de lo vivido por su equipo, y de la posibilidad de continuar de cara a la próxima campaña.

" Estoy feliz aquí y cerca de casa. Me gustaría". Así de tajante se mostró el utrerano a la hora de referirse a la opción de seguir una temporada más en el conjunto cordobés, sin olvidarse de lo verdaderamente importante que tiene su club por delante: "vamos a ganar el sábado y Dios dirá". En referencia a la situación vivida en los últimos meses, comentó también que "este equipo ha hecho algo que es muy difícil de hacer y es para estar feliz".

No se quedó sin valorar su inmersión en la categoría en la que juega: "la Segunda es muy diferente a la Primera, hay, pero me gusta. El juego es atractivo, me ha hecho tilín. Hay mucha pasión y eso que yo he jugado en muchos clubes grandes".

Tras adquirir tono físico desde su llegada al Córdoba el 30 de enero, el exsevillista ha ido ganando minutos y sensaciones para terminar siendo importante en la aportación de goles (1) y asistencias (4) durante los 16 encuentros disputados con la camiseta blanquiverde.