Aleix Vidal vacía su taquilla del Camp Nou

Aleix Vidal no seguirá en el Barça. Según As, ya ha acudido incluso a vaciar su taquilla de la ciudad deportiva, pero su destino no está nada claro.

Ayer volvía a surgir con fuerza el interés del Nápoles, que se suma a Valencia o Lokomotiv. Pero el Sevilla también sigue atento. Rechaza incluirlo en una operación con Lenglet, pero cuenta con el deseo del jugador de volver.

Los nervionenses no pagarán los 12 kilos que pide ahora el Barça y esperarán al final del mercado para ver si se presenta como una oportunidad.