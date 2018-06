El bisturí a Pablo Machín y su Girona

Pablo Machín se presentó en Nervión asegurando que va a buscarse "la vida para que los mejores futbolistas puedan encajar" en el sistema con el que ha brillado en el Girona, un 3-4-2-1 (con variante defensiva en 5-3-2) que, según dijo, no es innegociable.

Y es que Machín aboga por ser camaleónico y adaptarse a la plantilla, pero sin perder sus señas de identidad: presión adelantada sobre la primera línea rival, una defensa adelantada acompañando a la presión del equipo, líneas juntas, etc... Una idea de fútbol que ha ido poniendo en práctica en el Girona y que el curso pasado, en Primera, le ha servido como carta de presentación para que un club del nivel del Sevilla haya confiado en él, tal y como el analista Miguel Canales (@CanalesFDS) ha desgranado hasta el más mínimo detalle, pasándole el bisturí al Girona de Pablo Machín en la máxima competición del fútbol nacional, en la que ha encajado 50 goles y ha recibido 59 tantos. Un técnico del que la élite en los banquillos habla maravillas. "Lo que ha hecho Pablo Machín es increíble, pero no esta temporada, sino desde que lo cogió. No fue flor de un día. Sólo me queda quitarme el sombrero", ha dicho Guardiola sobre el soriano, mientras que Del Bosque asegura "identificarse" con él: "Su equipo es muy reconocible".

"El Girona está haciendo un trabajo sensacional encabezado por un excepcional entrenador como es Pablo Machín", apostilló en su día Lopetegui.