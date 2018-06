Brozovic habla de su fichaje frustrado por el Sevilla

Marcelo Brozovic estuvo muy cerca de vestir de blanquirrojo estos seis últimos meses. Sin embargo, a última hora se frenó su contratación por el Sevilla y ha acabado la temporada francamente bien en el Inter. En una entrevista concedida al diario croata Vecernji el centrocampista balcánico se refirió a esa posibilidad. "Ésta ha sido mi mejor temporada hasta ahora, en mi posición natural. Jugué los últimos diez partidos y estuve bien. Estoy feliz, hubo algunas cosas para ir a España, pero no me dejaron ir el último día. El entrenador me dio una oportunidad y la aproveché", relata Brozovic, que ahora no medita un cambio. "Espero quedarme en el Inter, todo es fantástico, club y ciudad. Con los aficionados fue difícil, pero me dije a mí mismo que debía jugar cada partido al máximo, hacer mi mejor esfuerzo. He cambiado los pitos por aplausos", ha comentado el futbolista de Zagreb.

Ahora le llega el reto del Mundial. "La temporada ha sido realmente larga, pero ahora tengo la fortaleza para afrontar el Mundial. Jugamos ahora contra Brasil. Somos muy técnicos y me gustaría jugar contra Neymar. En Rusia vamos a pensar en ir partido a partido", explica.

El nacimiento de su hija también ha sido importante: "Sí, estoy feliz, tengo una hija, Aurora. Cuando salgo del entrenamiento, cuando la veo, ella me da la fuerza para luchar aún más. Me calmé, pasé por esa fase. No salgo, excepto algunas veces para cenar con mi esposa, paso más tiempo en casa con mi familia".

La clave para Brozovic ha sido el cambio de posición en la última parte de la temporada: "(Spalletti) Pensó que podía hacerlo mejor en otros roles, y luego, en el partido contra Nápoles, me puso en mi posición natural, con la lesión de dos o tres jugadores. Después de ese partido jugué hasta el final ahí. Alcanzamos la Champions y el club, los aficionados y el equipo estamos contentos. Es un sueño jugar la Champions League el año que viene. Espero también que podamos detener el dominio de la Juve con 2-3 refuerzos. Espero que esto cambie".