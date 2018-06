Kjaer: "He disfrutado en el Sevilla pero debemos ser más sólidos"

El sevillista Simon Kjaer, capitán del combinado danés, se encuentra concentrado con su país preparando el Mundial de Rusia, desde donde atiende a ESTADIO Deportivo.



- ¿Con qué motivación afronta el Mundial, cada vez más próximo?

- El espíritu de equipo es nuestra mayor fortaleza, y por eso estoy más feliz aún de ser el capitán de este equipo. Nos reímos juntos y trabajamos duro juntos. Nos clasificamos al ganar 5-1 contra Irlanda en el último partido de los 'play off', y esa fue una experiencia fantástica. También nos dio mucha confianza y acabamos de romper un récord danés, quedando invictos por 13 partidos. Eso nunca ha sucedido antes en más de cien años de fútbol de equipos nacionales daneses. Eso demuestra que tenemos calidad y una buena mentalidad. Nos sentimos confiados y creemos en nosotros mismos como equipo, y realmente trabajamos así, juntos como equipo y no como 11 individuos.

- ¿Cuál es su objetivo en Rusia?

- Es un grupo difícil, solo eche un vistazo a la clasificación de la FIFA con tres equipos en 'Top 12'. Ese ranking muestra que todos los equipos están acostumbrados a ganar sus partidos. Nuestra ambición es clasificarnos para la fase de eliminatorias. Luego, todo puede suceder.

- Se medirá a la Francia de su compañero Nzonzi.

- Nos enfrentaremos a Francia y a mi compañero de equipo en el Sevilla en el último juego del grupo, y ese será un gran partido. Podría decidir si nos calificamos o no. Si Francia está a la altura de su potencial, definitivamente se encontrarán entre los principales favoritos para convertirse en campeones del mundo. Como España, Alemania y Brasil, en mi opinión.

- ¿Cómo se encuentra físicamente, tras un primer año en España algo complicado por las lesiones?

- La última lesión fue realmente frustrante, porque de repente me golpeó después de un período con grandes partidos contra el Manchester United, el Barcelona y el Bayern. Estábamos jugando bien como equipo, y personalmente fue probablemente una de mis mejores actuaciones con el Sevilla. He disfrutado jugando en un gran club con seguidores increíbles, y en la mejor liga del mundo. Es difícil evaluar la temporada, porque fue un poco turbulento con tres entrenadores. Tuvimos muchos momentos destacados: noquear al Manchester United y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, que fue un gran logro, así como tumbar al Atlético en la Copa del Rey y vencer al Real Madrid en la Liga, donde también deberíamos haber derrotado al Barcelona. En el Ramón Sánchez-Pizjuán fueron los mejores resultados, así que tuvimos muchos buenos momentos, pero debemos ser mucho más consistentes en nuestros partidos, especialmente en LaLiga la próxima temporada. Ahora no puedo pensar mucho en la próxima temporada con el Sevilla, pues estoy centrado en la Copa del Mundo con mi país.