Caparrós analiza la actualidad: Lenglet, Nzonzi, Alves, el objetivo...

Joaquín Caparrós ha repasado la actualidad del Sevilla, que pasa por la planificación de la próxima temporada y la vuelta a la competición oficial el próximo 26 de julio con la primera eliminatoria de la Europa League. El utrerano también ha valorado varios nombres propios del mercado que atañen al Sevilla, como por ejemplo, la posible salida de Lenglet al Barcelona. "No sabemos, lo que sí es cierto es que a fecha de hoy nadie ha hablado con el presidente ni con el club para interesarse por Lenglet. Pero si le aseguro que es un futbolista que está muy a gusto en el club. Tiene las cosas muy claras y sabe que el Sevilla es el club que le puede dar las oportunidades para seguir creciendo y que salga en el momento en que tenga que salir más adelante. A fecha de hoy no hay nada y a buen seguro vamos a disfrutar de él la próxima temporada. Machín quiere hablar con todos los futbolistas y con Lenglet, también. Yo he hablado con Lenglet, le he puesto como ejemplo a Daniel Alves y a otros futbolistas de gran nivel que pasaron también por el Sevilla, como han ido creciendo y madurando en el Sevilla, en una entidad importante a nivel europeo y mundial... hay que saber elegir el club y el momento, y Lenglet es un chico muy preparado e inteligente", ha dicho en los micrófonos del programa 'Libre y directo' de Radio Sevilla.

Precisamente sobre el ofrecimiento de Dani Alves también ha hablado Caparrós: "A Alves creo que lo operan esta semana y lo que le deseamos es que se recupere lo antes posible. No tengo noticias de nada de él vinculado con el Sevilla ni de ningún ofrecimiento".

Sobre la posible venta de Nzonzi, el director de fútbol nervionense ha espetado: "Nuestra idea es que se quede con nosotros y así se lo vamos a trasladar, queremos hablar con él después de su participación en el Mundial". Del mismo modo, en referencia al interés del Arsenal en el centrocampista francés, se ha mostrado tajante con un "Unai sabe qué línea mantiene el Sevilla en estos asuntos? así que si quiere a Nzonzi tendrá que llamar y poner el taco. El taco es la cláusula de rescisión (40 millones de euros). No hay más tutía".

En cuanto al objetivo para la próxima temporada, el utrerano ha sido tajante: "El Sevilla ya lo tiene en el ADN, a lo mejor otros equipos tienen otros objetivos, pero nosotros tenemos que llegar lo más lejos, estar en la Champions. Luego la competición pone a cada uno donde merecemos, porque hay otros rivales con aspiraciones. Pero el Sevilla tiene que aspirar a lo máximo. Y este equipo el nivel de grandeza que va cogiendo es por el nivel de autoexigencia que se pone cada uno de los que lo conforman en cada momento".

Sobre los rivales que se encontrará el Sevilla en esa lucha por las plazas de Champions, Caparrós ha dicho: "Cada uno tiene que saber cuál es su exigencia. Lo que sí es cierto es que es importante meternos en competición europea, eso te da un año y otro y otro codearnos con los grandes. Por circunstancias te metes en la UEFA, que es la competición del Sevilla, porque es el que más títulos tienes, pero tenemos que ser exigentes".

Confianza en Pablo Machín: "Viene con la ilusión lógica de un entrenador muy preparado, con las ideas muy clara, ha visto ya la repercusión que tiene el Sevilla. Va a tener todo nuestro apoyo y él con su toma de decisiones va a conseguir los objetivos, porque está muy preparado, tiene una preparación fenomenal".

Le hubiera gustado seguir como entrenador: "A lo mejor en otro momento, pero yo no miro atrás, soy poco romántico en el fútbol. Soy muy pasional, intento transmitir, pero soy poco romántico, guardo pocos recortes de periódicos y fotografías. Yo he disfrutado como entrenador cinco años en el Sevilla. No he estado luego, pues los que dirigían el club pensarían que no era el idóneo. Pero ahora hay una plantilla que ha conseguido cosas importantes, los cuartos de final de la Champions, la final de Copa, y la irregularidad de la Liga tiene unas razones, yo tengo una opinión y así la he transmitido a mis técnicos y ayudantes, pero no lo voy a hacer público".

Diferencias de plantilla con su anterior etapa: "Esta es una plantilla hecha, la que yo tenía estaba por hacer: Sergio Ramos, Adriano, Puerta, Julio Baptista... estaban haciéndose, y la prueba es el recorrido que han tenido y lo que le han generado al club, y eso es lo que hizo que el Sevilla cogiera esta dimensión. Esta plantilla ya tiene un prestigio demostrado".

Ilusionado con su nuevo puesto: "Estoy caminando en un nuevo cargo, pero me voy a dejar la piel, que lo sepa toda la gente del club y toda la afición. A las ocho y media ya estoy en el estadio, reuniones, teléfono, planificar. Nos juntamos Marchena, Gallardo, Blanco con toda la secretaría técnica para poner en común. Hay mucho trabajo y nos tenemos que poner al día de todo lo que es la plantilla y de toda la información que el club, la secretaría técnica, ha estado recopilando durante toda la temporada".

El papel de José Castro y la exigencia: "Los datos están ahí, yo soy de números. Se pueden vender motos, pero hay que tener datos. Y los números no engañan. En el fútbol es discutible todo, me gusta el toque, que el equipo se más agresivo, pero hay que ganar. Y nuestro presidente ha conseguido resultados, ha conseguido objetivos, títulos, y el club ha seguido creciendo. Los números avalan el nivel de crecimiento y exigencia que nos mete a todos para que el club siga creciendo".