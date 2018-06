Joaquín Caparrós: "Machín confía en Sergio Rico"

La portería es uno de los asuntos que tendrá que tratar Joaquín Caparrós con la inestimable colaboración de Pablo Machín en la planificación venidera. La pasada campaña, Rico y Soria alternaron el peto de titular con los técnicos Montella y Berizzo, manteniendo Caparrós al madrileño en las últimas cuatro jornadas. En el programa radiofónico de la Cadena SER, Libre y Directo, el Directo de Fútbol sevillista ha comentado que "Sergio es un jugador en el que confía el entrenador., si no yo creo que estaría ahora en el Mundial, porque el seleccionador también ha contado siempre con él. Pablo Machín ya nos ha hecho ver que confía en Sergio Rico".

Sobre la posibilidad de realizar una incorporación en esa parcela, ha comentado que "¿fichar un portero? Estamos abiertos a firmar lo que nos haga falta, un lateral derecho, un jugador de banda... Lo que haga falta, pero ¿un portero? Ahora mismo las prioridades son otras".

En otro orden de cosas, en tono jocoso se refirió al vicepresidente deportivo del Real Betis, su homólogo bético: "no, todavía no me ha llamado Serra€ Creo que ha estado de viaje. Pero quedó muy buena relación entre nosotros cuando coincidimos en el Mallorca. Es que he perdido el correo, por un virus informático. Hice muy buena amistad con él en Mallorca. Para mí fue un buen presidente. Y es un halago que me eligiera como entrenador. Tuvimos que tener muchas conversaciones y pasamos mucho tiempo juntos. Ahora, naturalmente, vamos a lo contrario, pero es normal. Tampoco he felicitado yo al Betis por haberse metido en competiciones europeas€"

Otro de los nombres que manejó en su comparecencia ante los micrófonos ha sido el del recién convocado con su selección, Luis Muriel."Esperemos que haga un buen Mundial y regrese con la idea de seguir creciendo, porque tiene que ser muy importante en el equipo. En el Sevilla ha habido muchos jugadores a los que les ha costado mucho tiempo triunfar. Cuando firmamos a Muriel lo querían muchos clubes y eso habla de la calidad del jugador", matizó el utrerano.