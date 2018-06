Reyes: "En el Córdoba he perdido 14 kilos, de locos"

José Antonio Reyes ha sido, sin duda, uno de los artífices de la milagrosa salvación del Córdoba, consumada en la última jornada liguera con la victoria sobre el Sporting.

Llegado en enero, el ex sevillista ha experimentado un cambio físico considerable y ahora celebra la permanencia casi como si fuera uno de los títulos alzados con el Sevilla. "Es muy bonito lo que hemos conseguido, cuando se sufre y se lucha tanto como lo hemos hecho en estos cuatro meses", explicó el utrerano, que añadió que "no es como ganar un título, pero muy parecido" por la importancia y la forma de conseguirlo.

Desde luego, el extremo lo ha puesto todo de su parte para responder a la llamada de Luis Oliver y del Córdoba, hasta el punto de rebajar peso de forma drástica. "Vine para que saliera todo bien y ha salido. Venía de mucho tiempo sin entrenarme y una vez que cogí el ritmo ya estaba cómodo. No puedo perder más peso, he perdido 14 kilos, de locos".

Este subidón y el trato que le han dado en tierras cordobesas han propiciado que Reyes baraje seriamente la posibilidad de continuar en el Nuevo Arcángel. "Ahora me voy de vacaciones, y no sé qué haré. Me encuentro a gusto y eso es lo importante. Estoy feliz y cerca de casa", comentó el de Utrera, que apuntó las claves para lograr el objetivo: "Este equipo nunca ha dejado de creer y aunque caímos en partidos importantes, cuando se cree en las posibilidades, se refleja en el campo".