Umtiti piropea a Lenglet

Samuel Umtiti acaba de renovar su contrato con el Barcelona, pero eso no impedirá que el conjunto azulgrana busque en el mercado un central con el que completar su plantilla. Yerri Mina no convence y las lesiones de Vermaelen invitan a reforzara una zona sensible en el conjunto culé.

Una de las opciones que más opciones tiene es la de Clément Lenglet, al que Umtiti ha dedicado hoy varios piropos durante el acto que ha protagonizado: "¿Lenglet? Es un muy buen jugador. Me gusta cómo juega, me encanta. Ahora tendríamos que hablar con los directivos para saber si puede venir, pero a mí me encanta cómo juega".

Menos hablador se ha mostrado cuando le han preguntado por Griezmann o Dembelé.