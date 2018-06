Pablo Sarabia: "Estoy muy a gusto en el Sevilla"

18 millones. Eso marca la cláusula de un Pablo Sarabia que se ha sentado delante de los micrófonos de Radio Marca Sevilla para hablar sobre el devenir del Sevilla en los próximos meses con numerosos nombres propios como los de Pablo Machín y Joaquín Caparrós. De fondo también su posible renovación con el Sevilla FC: "personalmente, estoy consiguiendo objetivos personales y con el equipo. Es verdad que las circunstancias ahora mismo están un poco en el aire por lo de la cláusula y demás, pero estoy muy a gusto aquí, de momento no me planteo nada".

El atípico verano que vivirá el Sevilla por esa clasificación europea en la séptima plaza, también ha sido mencionado por el madrileño a la hora de decir que "va a ser una temporada un poco atípica, se va a hacer complicado porque desde el primer momento tener la exigencia de tener que ganar sí o sí es difícil. Desde el primer momento tenemos que mentalizarnos de que tenemos que hacer una gran pretemporada para que la temporada sea buena".

Sobre el nuevo técnico nervionense y sus capacidades para asumir el rumbo del barco blanquirrojo, ha matizado que "esto le ha llegado por méritos propios, ha hecho una gran temporada y eso le ha llevado al Sevilla". Del mismo modo, sobre el sistema ha incidido en que "personalmente me gusta mucho ese sistema, cuando jugamos con Sampaoli así teníamos mucha superioridad tanto por el medio como con los extremos. Creo que es un acierto, pero es verdad que hay que trabajarlo mucho porque hay que tener movimientos automatizados". Prosiguiendo con ello, su posición en ese esquema planteado por el soriano ha remachado que "en la mediapunta me encuentro bastante cómodo aunque no ha sido la demarcación en la que más me han utilizado. Jugaré donde el técnico estime más oportuno, pero tanto en la mediapunta como por fuera me encuentro cómodo",

Otros temas de la actualidad sobre los que se ha posicionado, ha sido a favor de la continuidad de su compañero Lenglet. "Esperemos que se quede mucho tiempo más, es un profesional fantástico y esperemos que se quede aunque sabemos de ese interés", recalcó.

Joaquín Caparrós, en esa posición de Director de Fútbol que ha estrenado hace unos días, también fue otro de los temas sobre el que fue cuestionado, admitiendo que "es una decisión acertada del club porque más que él no se va a involucrar nadie. Conceptos de fútbol tiene de sobra y como él siente los colores... es impresionante, es lo que nos ha llevado a conseguir la séptima plaza. Vino con esa energía y ese sevillismo que es fundamental para el equipo".

Con el Mundial en el horizonte, cerró la entrevista tocando su ilusión por ser convocado por Julen Lopetegui a corto plazo: "el objetivo de poder vestir la camiseta de la Selección está en mi cabeza, quiero conseguirlo, y eso llega por trabajar como estoy trabajando. Voy a intentar seguir trabajando para lograrlo".