Arana trabaja duro para convencer a Machín

El brasileño Guilherme Arana, por el que el Sevilla pagó en enero nuevo millones de euros, más otro en variables, al Corinthians, aprovecha sus vacaciones para ponerse a tono y llegar al cien por cien el próximo 3 de julio, cuando el plantel sevillista comenzará la pretemporada a las órdenes del nuevo técnico Pablo Machín.

Tras haber gozado de un papel totalmente intrascendente desde que arribó a España (192´ distribuidos en tres partidos ligueros), el joven lateral brasileño quiere mostrar sus credenciales desde el primer momento, sabedor de que se trata de un futbolista que, por sus características, encaja a la perfección en el estilo de juego de Machín.

Así lo asegura a ESTADIO Deportivo su representante, Fernando García: "Con certeza, Guilherme (Arana) está trabajando duro durante sus vacaciones; entrena mucho". Y es que la intención del brasileño no es otra que la de convencer a Machín, rechazando por ahora cualquier opción de salir en préstamo. "No hemos hablado nada en ese sentido. El club no nos ha dicho nada en ese sentido; tampoco tendría sentido, pues acaba de llegar", asegura García. El Girondins de Burdeos, como revela Eurosport, es uno de los clubes que ha mostrado su interés.