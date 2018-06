Escudero sobre la Supercopa: "A un partido no estaría mal"

Tras la reciente llegada de Luis Rubiales a la Federación Española de Fútbol, el tema que está remarcado en la agenda futbolística nacional son las fechas en las que tendrá lugar la cita que abrirá el curso en España. La aglomeración de encuentros que presentarán los meses de julio y agosto en clave sevillista, una vez clasificado como séptimo para la UEFA Europa League, marcan esta problemática. El actual presidente de la RFEF confirma que la propuesta que maneja está en el intervalo entre el 12 y el 19 de agosto, aunque Tebas se haya posicionado a favor de la correspondiente del 5 al 12. Ante tal desajuste, excepcionalmente se plantea que la Supercopa de España sea a partido único.

Sobre ello ha hablado en los medios oficiales del club el lateral izquierdo del Sevilla, Sergio Escudero: "En este momento por la cantidad de partidos que tenemos, un partido no estaría mal. Pero no es cuestión nuestra, es de otras personas". El conjunto de Pablo Machín volverá a los entrenamientos el día 3 de julio, fecha que dará comienzo a la preparación para esas previas europeas, que tendrá continuación en Benidorm del 9 al 19 del mismo mes.

El pucelano admitió sentirse contento por lo que conlleva ser capitán del Sevilla: "Obviamente, me gusta ser un jugador implicado, más con lo que implica llevar el brazalete. Quiero demostrar en el Sevilla que podemos estar bien".

Escudero tiene ganas ya de afrontar una temporada que será exigente: "Van a ser muchos partidos, pero estamos con muchas ganas de empezar la temporada como la hemos acabado. Ha sido un año raro, con muchos cambios de entrenador y de formas de jugar. Han sido muchos partidos y ahora toca desconectar, canalizar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y empezar en el camino correcto".

El lateral espera dejar atrás la 17/18, que no acabó como la plantilla quería: "Es verdad que nos habría gustado acabar más arriba. El objetivo era entrar en Champions, pero cuando se complicó peleamos por la Europa League y es verdad que se ha conseguido, pero nos habría gustado hacerlo mejor clasificados. En las otras competiciones no es fácil llegar donde hemos llegado y estamos contentos, pero lo de LaLiga no nos deja satisfechos".

Preguntado por si el esquema de Machín le puede beneficiar, Escudero fue claro: "Creo que si viene con el mismo sistema de Girona, tenemos la ventaja de que jugamos parecido hace un año con Sampaoli. A mí me gusta mucho sumarme al ataque y creo que me podría beneficiar, pero lo importante es adaptarse lo antes posible. Vienen partidos muy pronto y lo principal es captar la idea e ir a muerte con ella".

En lo personal, a Escudero le queda la espina de no ir al Mundial: "Siempre se trabaja para conseguir esos premios y claro que me habría gustado, pero hay que seguir ojalá me vuelva a llegar esa posibilidad".