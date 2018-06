Marchena: "Cuando me llama el Sevilla acudo rápido"

El campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica en 2010, Carlos Marchena, ha manifestado en la revista oficial del Sevilla, Football Club, su ilusión ante el nuevo reto que se le presenta, así como su sorpresa al recibir la llamada del club: "Me ha sorprendido, pero tenía conocimiento de que el club tenía confianza en mí, me habían visto trabajar y querían que me incorporara a las oficinas".



Sin embargo, Carlos Marchena tuvo que valorar la decisión de unirse al nuevo proyecto del club hispalense. "Me tomó dos días decidirlo porque quería tener claro y estar seguro de que podría ayudar al club en esta parcela. Cuando me llama el Sevilla acudo rápido, pero tenía que sopesarlo un poco, tenía que estar completamente seguro de si de verdad estaba preparado para estar en este sitio".



El ex jugador valencianista ha corroborado las ganas que tiene de ayudar a la planificación de Caparrós, Machín y compañía. "Charlando con gente cercana llegué al sí. Me veo preparado, con ganas, ilusionado y con ganas de contribuir a que el Sevilla siga creciendo".