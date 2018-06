Djene no tiene prisa por resolver su futuro

De vacaciones con su familia y sin mirar si quiera de reojo a su futuro, Djene Dakonam hizo los deberes durante su espectacular temporada con el Getafe y ahora disfruta de unos merecidísimos días de asueto.

Lógicamente, son muchos los clubes que han llamado a su puerta. Entre ellos, el Sevilla. Pero es año de Mundial y las cosas de mercado van algo más despacio a la espera de acontecimientos en la cita rusa.

Fuentes cercanas al futbolista señalan que no hay prisas y se dan un plazo de hasta un mes para tomar una decisión. El futbolista tiene claro que el Getafe tendrá mucho que decir en el traspaso y ahí la figura de Ángel Torres será decisiva. El presidente azulón, como es lógico, buscará el mejor postor.

Los principales rivales del Sevilla pertenecen a la pudiente Premier League. Hay clubes dispuestos a poner 15 millones de euros sobre la mesa, aunque en Nervión están tranquilos, pues del dicho al hecho hay un camino que no siempre se recorre. También tienen claro que no pueden entrar en una subasta con un equipo inglés. La resolución del 'caso Lenglet' también influirá. Si el galo se queda habrá menos urgencias en el eje de la zaga y si se va, esos 35 millones de su cláusula darán margen para acudir al mercado. Sin duda, el africano es una de las opciones que más gustan para reforzar la zaga junto a Lejeune, del Newcastle, y Musacchio del Milan, aunque, evidentemente, aunque sean las principales, no son las únicas en una larga lista de pretendidos para remodelar la defensa.