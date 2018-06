Machín: "Tengo clarísimo que Navas es mi carrilero ideal"

Jesús Navas y diez más. A tenor de la opinión que tiene Pablo Machín del palaciego será complicado no verle como titular en el carril derecho del Sevilla la próxima temporada. El soriano ha dedicado elogios al canterano en una entrevista publicada por la revista Football Club, que edita el Sevilla, y en la que deja claro que Navas tendrá un papel protagonista en su esquema.



"Me sorprendió ver a Guardiola ponerlo de lateral. Su juego es tan dominador que no hace falta un lateral de dotes defensivas marcadas. Cuando nos enfrentamos al Sevilla pensamos que podía ser vulnerable en el aspecto defensivo. Me di cuenta de que es un futbolista enormemente listo, que es inteligente que se ha sabido adaptar. Tengo clarísimo que es el carrilero ideal para mi sistema y, además, cuando tienes en el corazón sangre sevillista siempre se puede dar un plus más", ha dicho Machín.



Navas ya terminó la temporada como lateral derecho y evidenció una grandes cualidades para actuar ahí. El sistema con tres centrales le vendría como anillo al dedo.