Machín desvela las claves de su sistema

Desde su llegada al conjunto hispalense, una de las variantes más comentadas sobre la figura de Pablo Machín ha sido la estructura sobre la que expone su idea futbolística. Ese 3-4-2-1 con sus consecuentes alternativas del dibujo han llevado a la afición sevillista a mostrar gran interés por lo que mostrará el técnico soriano tras la vuelta de unas vacaciones que para él no existirán: "El entrenador sólo desconecta de forma forzosa y gracias a Dios no he tenido esa experiencia. La cabeza siempre va a estar ahí. Puedes estar en la playa, pero pensando en fichajes, tipos de entrenamientos... Es importante desconectar, pero muy difícil hacerlo. Este año con tantas cosas nuevas y tanta exigencia, poco voy a dedicar al descanso total".

Así se ha mostrado en el suplemento Football Club del Sevilla FC. "Son las circunstancias en las que llego a Girona, último en Segunda y con el varapalo de haber perdido ante un rival directo. Llego a un sitio en el que la moral de la tropa estaba por los suelos. Habían pasado dos entrenadores y tenía claro que si hacía lo mismo sería poco inteligente, porque iba a lograr el mismo resultado. Es un sistema que había probado como futbolista y que había trabajado como posible alternativa en el Numancia, aunque no tuve que llevarlo a cabo. En Girona se podía adaptar como algo a lo que aferrarse, para que los jugadores se vieran capaces de mejorar en autoestima y rendimiento", afirmó en cuanto fue preguntado por el recorrido de este sistema.

Para finalizar este tema, cerró mencionando la importancia de los futbolistas a la hora de plasmar esa ideología futbolística: "Ese sistema nos ayudó, se puede decir que es parecido pero al final lo caracterizan los jugadores. Era una forma de dar solidez al aspecto defensivo, que estaba muy blando, y luego nos podía dar facilidad para generar ocasiones. Nos vino bien, acabamos consiguiendo la permanencia de forma heroica y lo hemos matizado para mejorarlo y que los futbolistas puedan brillar en él sin que sea encorsetado, sino flexible para dar libertad al talento".