Corchia, a tope: "Me siento como un león en una jaula"

Sébastien Corchia afronta con ilusión la próxima temporada, tal y como asegura a ESTADIO Deportivo tras un primer año en Nervión truncado por una lesión.

- ¿Cómo afronta el próximo curso, tras no haber podido acabar su primer año en Sevilla como esperaba?

- Estoy 100% en forma y listo para la próxima temporada. He estado entrenando muy bien en mis vacaciones y me siento como un león en una jaula. Estoy deseando volver a Sevilla y pisar al campo de entrenamiento junto a mis compañeros. Será un nuevo comienzo con un nuevo entrenador, y una nueva oportunidad para todos nosotros de darlo todo por nuestro gran club y nuestros seguidores, increíbles. Creo que será una gran temporada. Estoy ansioso por nuestra próxima temporada.

- Su estilo de juego, además, encaja mucho con la idea de fútbol de Machín.

- Lo sé, ha estado usando variaciones del 3-4-3, y eso podría ser muy interesante para mí con mis cualidades como futbolista. Un nuevo entrenador siempre es una oportunidad para que el equipo tenga un comienzo nuevo y fresco; también es una oportunidad para que yo, personalmente, desarrolle mi fútbol. Nuestro nuevo entrenador tiene una gran reputación aquí en España y será emocionante tanto para los aficionados como para los jugadores.

- Será un verano cargado de trabajo, con tres rondas previas de la Europa League.

- Es extremadamente importante que nos califiquemos para la Europa League. El Sevilla es un club que no sólo está en la élite de LaLiga, sino también en Europa. Fue un logro histórico entrar en los cuartos de final de la Champions, pero el club ha sido el rey de la Europa League durante años, por lo que sabemos que podemos avanzar en esta competencia. Ahí es donde queremos estar; lo más arriba posible, en la cima, ganando títulos para nuestro club y nuestros seguidores.

- ¿Cómo califica su primera temporada en España?

- Tuvimos muchos buenos momentos y grandes partidos, pero la temporada pasada también fue muy frustrante para mí. Me llevó mucho más tiempo recuperarme de la lesión de lo que esperaba, porque fue más complicada de lo que pensamos al principio. El tendón estaba casi desgarrado por completo, y es por eso que tardé tanto tiempo en volver. No puedo creer lo desafortunado que fue esto. En la temporada anterior, con el Lille, jugué todos los partidos en la Ligue 1, sólo me perdí tres o cuatro minutos de toda la temporada. Me veo como un jugador que nunca se lesiona y de repente estoy fuera media temporada con mi peor lesión en mi carrera. Fue muy frustrante, y ahora no puedo esperar para volver y ayudar a mi club. Disfruto estando en un club con buenos valores, lo que comparto completamente. Fue más frustrante, además, porque creo, que mis últimos dos partidos antes de lesionarme fueron, quizá, mis mejores participaciones con la camiseta del Sevilla. Ganamos los dos partidos fuera de casa contra el Atlético de Madrid en la Copa y al Espanyol en La Liga. El equipo jugó muy bien, y yo también estaba contento con las actuaciones propias.

- Verá el Mundial por televisión, ¿sueña con estar en el próximo?

- Debido a la lesión, nunca tuve la oportunidad de estar en la competencia por el equipo de la Copa del Mundo. Espero lo mejor para los ´Bleus´, y para Nzonzi, por supuesto. Pero también para mis compañeros de equipo, con sus selecciones, como los chicos que van con Argentina. Veo a Francia y Argentina como dos de los favoritos para ganar el título. Y luego, por supuesto, España, que tiene un gran equipo y muchos buenos jugadores de la mejor liga del mundo, LaLiga. Tengo doble ciudadanía, soy medio italiano, y me entristece que Italia no esté en la Copa del Mundo, porque es un gran país con tradición futbolística. De hecho, todavía podría jugar en Italia pese a mi debut con Francia.