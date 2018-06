Tras la alarma, llega la calma con Banega

Aunque, en principio, no apunta a titular en los planes de Sampaoli, Éver Banega hizo saltar las alarmas en la concentración de Argentina el pasado viernes, cuando no pudo ejercitarse al cien por cien por una dolencia muscular. Sin embargo, aunque algunos medios vinculaban este contratiempo a la tardanza del seleccionador por elegir un sustituto de Lanzini, ante la posibilidad de tener que llamar a otro jugador en lugar del rosarino, lo cierto es que la presencia del 'cerebro' sevillista en el Mundial no corre peligro.

"No está a la par del grupo. Sufrió una molestia cerca del gemelo, aunque ya está trotando suave. Se perdió un par de entrenamientos hasta ahora y está mejorando favorablemente", ha confirmado el preparador físico Jorge Desio, que también acompañó a Sampaoli en su paso por Nervión.

Solos en la habitación

Por otro lado, ayer se confirmó el reparto de habitaciones en la concentración de la 'Albiceleste' en Rusia, siendo los dos sevillistas los únicos sin compañero. Mercado, eso sí, espera a Enzo Pérez.